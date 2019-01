Fibracat proporciona fibra gratis per a l'emissió de l'All Star

L'operadora de telecomunicacions manresana Fibracat proporcionarà fibra òptica de màxima velocitat gratuïtament perquè l'All Star de la Copa Catalunya, que se celebrarà aquest cap de setmana al pavelló del Nou Congost de Manresa, pugui ser emès en 'streaming' per la plataforma XALA! i per les televisions locals.

Fibracat disposa d'una potent infraestructura instal·lada al Nou Congost que dota el pavelló d'ample de banda de 1.000 Mbps. A més, l'operadora oferirà servei de Wi-Fi, també de forma gratuïta, per a tot el públic que sigui al Nou Congost.



Dissabte: partit masculí i concurs d'esmaixades



L'All Star de la Copa Catalunya, que enguany arriba a la tercera edició, convertirà Manresa en l'epicentre del millor bàsquet català federat. Per una banda, dissabte, a partir de les 18.00 h, dos equips formats pels millors jugadors de la Copa Catalunya s'enfrontaran en un partit. A continuació, tindrà lloc l'espectacular concurs d'esmaixades entre els millors especialistes de la competició.



Diumenge: competició femenina i concurs de triples



Diumenge, també a les 18.00 h, tindrà lloc el segon partit de l'All Star. En aquest cas s'enfrontaran les millors jugadores de la categoria, dividides en els equips representatius de les anomenades conferències Nord i Sud. A continuació, es farà el concurs de triples entre les millors especialistes de la competició.



On i quan es podrà veure l'All Star?



L'All Star 2019 està organitzat per la Federació Catalana de Basquetbol, en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa i té amb el suport de La Xarxa de Comunicació Local. Les retransmissions començaran a les 18h per les televisions locals i en 'streaming' per la plataforma XALA!, que inclourà contingut complementari sobre la festa de la Copa Catalunya de bàsquet.