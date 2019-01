Luca de Meo: «El futur és l'exportació de serveis, de tecnologia i de talent»

El president de Seat, Luca de Meo, va assegurar ahir que els fabricants d'automòbils seran en el futur proveïdors de mobilitat, la qual cosa impactarà directament en els models de negoci de les companyies de la indústria d'automoció, inclòs el comerç exterior. «El futur no serà només l'exportació de vehicles, serà l'exportació de serveis, de tecnologia i de talent. Hem d'estar preparats», va apuntar en recollir el premi que el diari ABC i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona han atorgat a Seat com l'empresa industrial més gran exportadora d'Espanya.

De Meo va fer una crida a les empreses, entitats públiques, institucions financeres i agents socials perquè es respecti el principi de neutralitat tecnològica durant el camí cap al vehicle de zero emissions. «Hem de tenir un marc estable i uns objectius clars que ens permetin assegurar una transició ordenada i progressiva per poder decidir tècnicament quina és la millor via per arribar-hi», va assenyalar De Meo. L'acte de lliurament del premi, celebrat a Madrid, va tenir la presència de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; el delegat especial del Govern central en el Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, i l'editora del diari ABC Catalina Luca de Tena.

Les exportacions de Seat representen el 3% del total de les exportacions d'Espanya i té presència a més de 80 països dels cinc continents. Actualment, la companyia envia fora de les fronteres espa-nyoles el 80% dels seus vehicles, el 2018 va sumar el seu sisè any rècord de vendes, amb 517.000 automòbils distribuïts.

«Seat és actualment una de les marques que creix més a Europa, la nostra principal palanca de desenvolupament, i ara també tenim el focus posat fora de les fronteres europees. La confiança dipositada en Seat per part del grup Volkswagen en projectes estratègics com al nord d'Àfrica i a la Xina, en són el millor exemple. Que Seat sigui reconeguda amb aquest premi demostra que anem pel bon camí, que som competitius i que generem valor», va destacar el president de Seat, Luca de Meo.