Nissan deixarà de fabricar aquest estiu a Barcelona l'NV200 de combustió

La planta de Nissan a Barcelona deixarà de fabricar aquest estiu que ve la furgoneta NV200 de combustió i se centrarà a acoblar el model cent per cent elèctric, l'e-NV200, amb la qual cosa es reduirà encara més, de moment, la producció de la planta, que passa per un moment complicat.

La companyia automobilística ha anunciat aquest divendres en un comunicat el fi de la producció de l'NV200 amb motorització dièsel, encara que feia ja un temps que els sindicats de la Zona Franca havien advertit d'aquesta possibilitat.

El vicepresident sènior de Vendes i Màrqueting de Nissan Europa, Ken Ramírez, ha assegurat que l'aposta pel model elèctric respon al compromís cada cop més gran de les administracions i els consumidors amb la mobilitat de zero emissions i s'ha mostrat convençut que l'any vinent creixerà aquesta producció.

"La furgoneta e-NV200 ofereix la solució perfecta de zero emissions per al lliurament de l'última milla. L'augment de la demanda de comandes per a l'e-NV200 reflecteix aquesta tendència, i esperem més creixement en l'any vinent", ha assenyalat.

Els sindicats han lamentat el cessament de la producció perquè deixa la línia 1 en una situació delicada, amb només un producte, l'NV200 elèctrica, que té un pes menor en el global de la planta.

En un comunicat, Sigen-Usoc ha advertit que "aquest és el tercer producte que ens treuen en menys d'un any i segueixen sense assignar cap projecte nou a la planta. La situació és encara més preocupant en no visualitzar-se l'adjudicació de nous productes a mitjà termini".

De la seva banda, l'empresa confia en les possibilitats de la NV200 elèctrica, que es fabrica en exclusiva des de 2014 a la planta de Nissan Motor Ibèrica a Barcelona per a tot el món, i que, durant l'exercici 2018, ha augmentat la seva producció un 50% fins a arribar a les 6.000 unitats.

Nissan es prepara per al creixement de la demanda del model, que està disponible tant en versió de passatgers com de càrrega, la qual cosa l'ha portat ja a ampliar les instal·lacions de la seva planta de bateries a la Zona Franca.

Des de l'inici de la seva producció el 2009 fins a desembre del 2018 s'han fabricat a Barcelona més de 171.300 unitats d'aquest model.

L'anunci del pròxim cessament de producció del model de combustió de la furgoneta es produeix en un moment en què els comitès d'empresa de Nissan a la Zona Franca i a Montcada estan portant a terme reunions amb les administracions per alertar de la baixa producció i de la falta d'un projecte industrial.

En aquests moments, les dues plantes de Nissan a Barcelona produeixen per sota del 40% de la seva capacitat, que està situada en les 200.000 unitats.

La companyia ha destacat avui que la fàbrica de Barcelona "segueix centrada en la competitivitat i qualitat de la producció de família de pick-ups per a Nissan, Renault i Daimler, i d'e-NV200".

"Com a únic centre mundial encarregat de la fabricació de l'e-NV200, Barcelona proveeix a mercats de tot el món, la qual cosa demostra la competitivitat de les operacions industrials de Nissan a Espanya", ha assenyalat.

Nissan, que dona feina a 5.000 persones a l'Estat espanyol, compta amb cinc centres de producció: a Barcelona, Àvila i Cantàbria, on fabrica la furgoneta NV200, el pick-up Navara i el camió lleuger NT400/Cabstar.