Facebook es planteja integrar WhatsApp, Instagram i Messenger

El gegant de les xarxes socials Facebook planeja integrar els dos serveis de missatgeria de la seva propietat, WhatsApp i Messenger, així com la plataforma Instagram, amb l'objectiu d'«eliminar barreres» entre els seus productes, va publicar ahir el diari The New York Times. El rotatiu novaiorquès va citar «quatre persones vinculades a aquest projecte», segons les quals els empleats de Facebook hauran de «reconfigurar el funcionament de WhatsApp, Instagram i Messenger en el seu nivell més bàsic» per poder combinar aquestes tres plataformes. La idea és que l'usuari continuï tenint aplicacions diferents per a cadascun dels serveis, cadascuna amb el seu propi accés al telèfon mòbil o l'ordinador com fins ara, però que una vegada dins de l'aplicació es pugui interactuar amb usuaris d'una altra plataforma. Així, un usuari de WhatsApp podria enviar un missatge a un d'Instagram o Messenger sense canviar d'aplicació i viceversa.