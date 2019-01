L'ANC i el CDR de Manresa organitzen una nova Fira Republicana de Proximitat

Manresa acollirà el proper 23 de març una nova edició de la Fira Republicana de Proximitat, després de la bona acollida que va tenir la primera, celebrada el mes d'octubre passat. En aquesta ocasió, la fira se centrarà en els sectors de la banca i de les assegurances, però es convidarà també empreses i cooperatives dels rams als quals es va dedicar la primera fira, com són l'energètic i les telecomunicacions.

L'objectiu de l'esdeveniment és doble, diuen els organitzadors. D'una banda, «col·laborar en el procés de construcció de la República Catalana»; i de l'altra, «impregnar la República de valors que passen per transformar el model de consum passiu, que preval ara mateix, en un consum actiu, responsable i ètic, que prioritzi el producte de proximitat i que sigui respectuós amb el medi ambient». Segons afirmen els promotors en el document sobre el projecte de la fira, al qual ha tingut accés Regió7, «a la futura República catalana volem un sistema bancari i d'assegurances que tingui l'ètica com a premissa fonamental de comportament». A més, reclamen que aquest model «atengui les necessitats socials de la gent en dificultats, que estigui al costat de l'economia social i solidària, que cooperi amb les institucions i que esdevingui un pilar fonamental en els projectes de futur i de progrés del nostre país».

Així, a la fira es convidaran empreses i cooperatives dels sectors energia i telecomunicacions que ja van assistir a la primera edició (en la qual van ser presents Catgas, Factorenergia, Somenergia, Aspwifi, Fibracat, Goufone, Fent País i Explora) i també entitats i cooperatives del sectors banca i assegurances, els noms de les quals encara no han transcendit. Els objectius de la fira són, segons els promotors, potenciar el consum responsable i de proximitat; afavorir les empreses que tinguin un comportament ètic i social; facilitar la captació de clients a les societats participants; i, afegeixen els organitzadors, «debilitar els corresponents sectors de l'economia espanyola». En la primera edició, unes 350 persones van canviar de companyia energètica i de telecomunicacions durant la jornada.

La segona Fira Republicana, que organitzen l'ACN i el CDR de Manresa, tindrà una prèvia el dia 19 de març amb la celebració d'una tertúlia-debat en què es debatran qüestions com la situació actual del sistema bancari després de la desaparició de les caixes i de la deslocalització dels dos grans bancs catalans; quina hauria de ser l'estructura bancària en una República catalana; i les característiques de la banca ètica com a model de futur. L'0bjectiu, avancen els promotors, és «conscienciar» els assistents sobre «la necessitat d'un canvi de model bancari», informar sobre les alternatives al model actual i «informar sobre com podem debilitar el sistema bancari espanyol».

La segona Fira Republicana es farà el 23 de març de les 11 del matí a les 8 del vespre. L'esdeveniment ocuparà Sant Domènec i també la plaça de Fius i Palà, on les companyies informaran dels seus productes i serveis.