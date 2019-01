El sector hoteler confia recuperar-se a Catalunya, malgrat la caiguda del 2018

El sector hoteler no perd la fe en el seu negoci a Catalunya, un dels més robustos del país amb 3.007 establiments oberts el 2017, abans de la celebració del referèndum per la independència de l'1-O d'aquest any, i calcula que per al 2019 hi haurà una recuperació després de la caiguda del 2018.

En la cita anual de la Fira Internacional de Turisme (Fitur), que se celebra a Madrid, les principals cadenes hoteleres han abordat el problema amb una percepció gairebé comú: per al turista el destí encara és intranquil i per al negoci Catalunya s'ha devaluat, però pot recuperar-se. Així, la cadena hotelera NH, controlada per la companyia tailandesa Minor i que té tretze hotels només a Barcelona, ha apreciat aquesta recuperació en l'últim trimestre del 2018, encara que el seu conseller delegat, Ramon Aragonés, ha considerat que estan «molt lluny de tornar als nivells del 2017, abans que es produís el gran conflicte». Meliá també veu una «clara millora» de les reserves a Barcelona, destí de vuit de cada deu pernoctacions a Catalunya.