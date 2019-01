Herboristeria Sant Miquel: un segle entre plantes curatives

L'Herboristeria Sant Miquel de Manresa, amb un segle d'història, és un dels comerços més antics de la ciutat. La botiga es va establir al seu lloc actual el 1919, just ara fa 100 anys. L'establiment el va crear Antònia Riu Travé, originària del nucli de Canalda i que estava casada amb un pastor de Guixers, Joan Pujols Aymerich. Tots dos, des del 1910, tenien una parada d'herbes a la plaça Major, després d'haver provat també sort a Sabadell, on no tenien tant èxit com a Manresa perquè, segons expliquen, la capital del Bages era un lloc per on passava molta gent d'altres poblacions. La família explica que «sempre han dit que com que a l'hivern hi feia molt fred, van preferir tenir una botiga on vendre» i per aquest motiu, el 1919, l'Antònia va obrir la botiga just al lloc on actualment encara hi ha l'establiment, el número 4 del carrer de Sant Miquel.

Després va ser la seva filla, Montserrat Pujols, qui va agafar el relleu de la botiga familiar i, a més, es va casar amb Rafael Plans, que tenia la botiga de davant de l'herboristeria i que actualment també està en mans de la família. I després, la història continua: Antònia Plans va fer-se càrrec del negoci mentre el seu marit, Albert Zurita, s'encarregava de la botiga del davant. Actualment és Montserrat Zurita, la seva filla, qui està al capdavant de la botiga, a la qual també s'ha incorporat Albert Capdevila, el seu fill, i que fa un any ha posat en marxa la botiga on-line de la mateixa herboristeria.

Al llarg de les cinc generacions, però, la botiga ha viscut diversos canvis, malgrat que sempre s'ha mantingut a la seva ubicació original i també ha conservat la seva essència. Així, Montserrat Zurita –que és llicenciada en Farmàcia– explica que el 1950 es va fer un canvi molt important. Fins llavors les herbes es venien en sacs i coixineres, i va ser aquell any quan la botiga va instal·lar els 120 calaixets que té ara i en els quals es guarden diferents herbes.

Explica que actualment, per motius legals i de regulació, la major part de les herbes les han de comprar a les cases comercials i no anar-les a buscar ells mateixos. Però això no impedeix que l'herboristeria tingui les seves pròpies fórmules i solucions per a cada problema. «Tenim les nostres fórmules i també, en funció del que ens explica cadascú que té, li fem la combinació de plantes més adequades per solucionar els seus problemes», diu Zurita. D'alta banda, també han afegit diferents formulacions que ja venen envasades i en forma de comprimits, gotes o infusions perquè, segons afegeix, «sempre hi ha gent a qui fa mandra fer-se unes herbes i així ho té més fàcil».

D'altra banda, l'herboristeria també és un dels comerços que resisteixen al carrer de Sant Miquel. Un dels secrets per poder-se mantenir en aquest punt de la ciutat explica que és «gràcies al tracte amb el client: fem tot el possible per fer-ho tan bé com podem i que estigui satisfet. A més, amb Internet, ara tothom ho sap tot sobre el seu problema, i nosaltres hem de saber-ho tot sobre tothom i sobre tots els problemes». I relacionat amb aquest aspecte afegeix que «també estem molt al dia en formació del sector. Els mateixos comercials de les diferents cases que representem, ens formen sobre els productes, i també assistim a cursos».

Finalment, l'última aposta que ha fet l'empresa ha estat pel comerç on-line. La pàgina web es va estrenar ara fa un any i actualment l'estan renovant.

D'altra banda, per celebrar els 100 anys de la botiga, al llarg de tot aquest any, cada mes, el dia 19 donaran un petit obsequi als seus clients. Montserrat Zurita explica que aquesta és la manera d'allargar l'efemèride durant tot l'any, davant del fet que, tot i conèixer l'any que es va establir la botiga, no han pogut saber la data exacta que va obrir.