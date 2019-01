El BCE recuperarà les compres netes d'actius si «les coses van molt malament»

El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, va assegurar ahir al Parlament Europeu que l'institut emissor pot recuperar «eines» com el programa de compres netes d'actius «si les coses van molt malament», encara que va afegir que no és gaire «probable» que això succeeixi, especialment aquest any.

El banquer italià va defensar davant la comissió d'Assumptes Econòmics i Monetaris de l'Eurocambra les últimes decisions del Consell de Govern del BCE i, en general, la política monetària que ha estat desenvolupant durant els últims anys. Així, Draghi va recordar que el BCE ja ha aturat les compres netes d'actius, però va emfatitzar que seguirà reinvertint completament «els pagaments principals del deute que venci sota el programa de compra d'actius per un temps prolongat després que comencin a pujar els tipus d'interès».