L'Ajuntament d'Artés atorga 20.000 euros en microcrèdits a dones emprenedores del municipi

L'Ajuntament d'Artés ha firmat la concessió de la segona edició de la convocatòria de microcrèdits, que enguany ha vist ampliada la seva dotació, dels 10.000 euros de la primera edició als 20.000 actuals. Així, si en el primer any es va donar suport a una iniciativa empresarial, enguany han estat 3 els projectes afavorits, tots tres, a més, encapçalats per dones emprenedores del municipi. Dos d'aquests projectes consisteixen en l'obertura i ampliació d'establiments comercials, mentre que el tercer té a veure amb l'adquisició d'un negoci d'impremta gràfica i reubicació de l'activitat.

Els microcrèdits d'Artés no tenen cap tipus d'interès ni tampoc es requereixen avals per al seu atorgament. Així, la situació financera del sol·licitant no és un aspecte crucial per a la seva aprovació. Es valora, per contra, el projecte presentat, el pla de viabilitat, la capacitat de generació d'ocupació, d'innovació i de desenvolupament d'activitats sostenibles i responsables socialment.

Els microcrèdits s'integren en els serveis de l'Oficina Municipal per a la Projecció Laboral i l'Emprenedoria que forma part de l'Àrea de Promoció Econòmica. En les dues edicions dels microcrèdits s'han concedit préstecs a una cooperativa i a tres dones emprenedores, amb l'objectiu de fomentar l'activitat econòmica al municipi i «afavorir noves economies més socials, igualitàries i innovadores», segons l'Ajuntament.