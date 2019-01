Masats tanca el 2018 facturant el 12% més, fins als 46 milions d'euros

La bagenca Masats, fabricant de sistemes d'accessibilitat per al transport públic, ha arribat a un rècord de facturació de 46 milions d'Euros l'any 2018, el 12 % més que l'any anterior, segons dades facilitades per la mateixa empresa amb seu a Sant Salvador de Guardiola.

Fonts de la companyia expliquen que el creixement de facturació «reforça l'estratègia de l'empresa de fabricar productes tecnològics fiables i d'alta gamma, per a les exigents marques de fabricació de vehicles de passatgers».

Les dades facilitades per Masats indiquen que bona part del seu augment de facturació ha estat deguda al creixement del 15% de vendes a Espanya, on l'empresa assegura tenir una quota de mercat «al voltant del 95%». Masats també ha experimentat un rellevant creixement al mercat asiàtic, especialment a Malàisia. En conjunt, doncs, i «malgrat la pèrdua del mercat iranià pel boicot d'Estats Unit al país», les vendes a Àsia de la bagenca han augmentat el 18,5 %.

D'aquesta manera, els principals països d'exportació de l'empresa han estat Portugal -on Masats té també una «important» quota de mercat-, Malàisia, Polònia, Alemanya i Estats Units.

Quant a sectors d'activitat, l'empresa afirma que el de les portes i sistemes d'accessibilitat per a autobús i autocar continuen representant la majoria de les vendes de la companyia bagenca. «Però els esforços i inversions realitzades al sector ferrocarril comencen a obtenir resultats, i el creixement al ferrocarril ha estat del 70%», apunta Masats. Així, l'empresa ha aconseguit comandes considerades per Masats «de referència», com les rampes per al metro de Boston, o les portes lliscants per al tren de Stuttgart. També han incrementat un 15% les vendes al mercat nord-americà, on Masats té una planta productiva. La darrera àrea de negoci de l'empresa de Sant Salvador són les portes d'andana. Unes portes per a infraestructures ferroviàries, que se situen a les plataformes de l'andana, com a seguretat contra les caigudes a les vies, que a més milloren la qualitat de l'aire de l'estació. «En aquest moment podem dir que les portes d'andana s'estan provant en una estació de Barcelona, després d'un intens treball d'homologació i proves, en tractar-se d'un sistema de seguretat», asseguren fonts de la companyia.

L'empresa destina un pressupost «important» a la innovació i així aquest 2019 Masats té previst presentar dues innovacions rellevants: una porta elèctrica per a autobús urbà, i una porta elèctrica per a autocar de luxe, així com una nova electrònica per al control de portes i rampes.

L'empresa diu que té bones perspectives per al futur, i per això ja està planificant una gran inversió «en unes noves instal·lacions, que permetin millorar la logística i adaptar-se a les noves tecnologies productives, i que veurem realitzar-se en els propers anys». L'empresa, amb 350 treballadors en plantilla, exporta els seus productes a més de 40 països del món, i es poden trobar les seves portes en quasi 90 països del món.