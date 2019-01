La Mobile Week arribarà enguany també a Igualada

La Mobile Week, l'avantsala del Congrés Mundial de Mòbils, estendrà aquest any la reflexió sobre la revolució tecnològica i digital fora de Barcelona, a les ciutats de Girona, Lleida, Reus i Igualada, i també a la Ribera d'Ebre, amb el propòsit de mobilitzar el màxim possible de ciutadania.

En la seva tercera edició, la iniciativa organitzada per la fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) fa un pas més en la descentralització, iniciada ja l'any passat, quan va fer arribar les seves activitats als diferents districtes de la capital catalana.

Del 14 al 23 de febrer, s'organitzaran més de 130 activitats en més de 60 espais distribuïts per tot Barcelona, mentre que, en paral·lel, les ciutats esmentades i la comarca de la Ribera d'Ebre proposaran les seves pròpies iniciatives, encara que més delimitades en el temps. A Igualada l'activitat se centrarà en un sol dia.

En concret, la Mobile Week 2019 oferirà a la ciutadania a Barcelona una programació amb 80 activitats pròpies i 50 més a través d'entitats col·laboradores, totes obertes i gratuïtes, amb el lema «La nostra senzilla relació amb la tecnologia». El responsable de la Mobile Week, Esteban Redolfi, va destacar ahir en la presentació de la iniciativa que el lema al·ludeix a «la relació que tenim amb la tecnologia, que no és precisament senzilla, sinó que és complexa, tòxica, dependent, curiosa i preocupant».

Artistes, científics, filòsofs, enginyers, emprenedors i professionals participaran en les activitats, pensades totes per convidar a reflexionar sobre la repercussió que té la tecnologia en la nostra vida quotidiana. Més de cent ponents, molts d'ells internacionals, participaran en conferències, mentre que els barcelonins podran també optar per experiències més participatives sobre el món digital en forma de tallers, alguns de familiars, o per acudir a exposicions, com les que acollirà el Disseny Hub. Les noves formes d'aprenentatge dins i fora de l'aula, l'impacte de les noves economies socials en les comunitats ciutadanes o les fake news són alguns dels temes que s'abordaran en les conferències. Des d'una perspectiva més artística, es presentaran deu propostes d'artistes digitals internacionals seleccionades per un jurat i que reflexionen sobre la intel·ligència artificial, el poder del bitcoin, la influència de les xarxes socials en els mitjans de comunicació i l'impacte dels robots a la societat.