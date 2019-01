La superfície visada creix el 15,2%, però se situa lluny de la xifra idònia

Catalunya va tancar el 2018 amb projectes per a 14.515 habitatges nous, un 29% més que l'any anterior.

Segons les dades oficials publicades ahir pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, l'any passat la superfície visada, la que es dedica a edificacions i rehabilitacions, va ser un 15,2% més que el 2017, amb 4.503.486 metres quadrats, però encara se situa molt per sota, el 44%, dels nivells, per exemple, del 1993.

A més, els arquitectes alerten que la majoria dels projectes que impulsen el creixement de la superfície visada, un 63%, són de gran envergadura, de més de 10.000 metres quadrats. Per als experts, això demostra la concentració de la feina en pocs professionals, els que promouen projectes de grans dimensions.

La xifra de 14.515 habitatges nous, tot i que és un 29% més alta que la del 2017, és encara lluny dels 26.300 que, segons l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, són necessaris cada any per al període 2020-2024 per fer front a les necessitat del país.