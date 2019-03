Espanya no renunciarà a la «taxa Google» tot i el bloqueig existent a la Unió Europea

La ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, ha assegurat aquesta setmana que Espanya «no renuncia» a la creació d'un impost a escala estatal que gravi els ingressos de les multinacionals digitals encara que hagi estat bloquejat a la UE, pel rebuig d'Irlanda i els països nòrdics, i que el projecte del Govern de Pedro Sánchez «decaurà» amb el final de la legislatura. «La Comissió Europea no ha retirat la seva proposta i, per descomptat, Espanya no renuncia a seguir endavant amb l'adopció d'aquest impost a escala nacional», va afirmar en roda de premsa posterior a la reunió de ministres de Finances de la UE (Ecofin).

Segons va explicar la ministra, el projecte inicial del Govern «decaurà» en acabar la legislatura, però un eventual nou Executiu de Pedro Sánchez investit després de les eleccions del 28 d'abril l'inclouria en uns nous Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). «Igual que el president del Govern ha anunciat que la seva primera decisió serà proposar uns nous comptes per després de la formació de govern, això inclourà seguir endavant amb el projecte d'una taxa digital, lamentablement a escala nacional», va apuntar.

Calviño va explicar que Espa-nya estava «disposada» a donar el seu vistiplau a la proposta «menys ambiciosa» que hi havia sobre la taula de l'Ecofin. «Si bé no era ideal, hauria estat desitjable establir un règim comunitari que pogués permetre als estats membres en tot cas anar més enllà», va defensar. Segons la seva opinió, la manca d'unanimitat entre els Vint-i-set és «francament decebedora» i va criticar que «bloqueig darrere bloqueig» s'estigui «dificultant» una major integració fiscal del bloc comunitari. Per això, va dir que és «urgent, imperiós i necessari» passar a un vot per majoria qualificada en fiscalitat.

També va aprofitar per reclamar als socis europeus «coherència intel·lectual» i no utilitzar «conceptes de l'economia del passat» per referir-se a les activitats digitals. «Al llarg del debat hem vist una certa manca de connexió entre algun dels termes i la realitat canviant que està introduint la revolució digital. Ens hem d'adaptar tan aviat com sigui possible», va destacar.

Per part seva, el comissari d'Afers Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici, va donar per fet que no hi ha unanimitat entre els països de la Unió Europea per tirar endavant un impost als gegants digitals a escala europea a causa de l'oposició de Suècia, Dinamarca, Irlanda i Finlàndia. «Crec que és bastant probable que no tinguem un acord dels Vint-i-set», va assegurar el francès a la seva arribada a la reunió de ministres de Finances de la UE, en la qual els països membres van decidir que el futur d'aquest impost prengui forma en les converses que es produiran en el si de l'OCDE.

La iniciativa, en ser una reforma fiscal, necessita el vistiplau de totes les capitals del bloc comunitari, però té l'oposició d'Estocolm, Dublín i Copenhaguen. A aquests països s'hi ha sumat també Finlàndia, el ministre d'Economia del qual, Petteri Orpo, va explicar que el parlament nacional rebutja l'impost.

Moscovici, però, va celebrar que la «gran majoria» dels socis comunitaris estiguin «compromesos», quelcom que va qualificar com un «pas endavant» que dona una idea de la necessitat d'«avançar». «Avançar vol dir que cal treballar a nivell de l'OCDE, però també no abandonar el marc de la UE», va dir. El francès, a més, va destacar que no retirarà la proposta legislativa de la Comissió Europea perquè considera que és «una base de treball tant a escala internacional com nacional».

El seu company a l'Executiu comunitari, el vicepresident per a l'Euro, Valdis Dombrovskis, va assenyalar que l'economia és «cada vegada més digital» i el sistema fiscal europeu «pertany a un temps» principalment físic.

La proposta de la Comissió Europea advocava per crear un impost del 3% sobre la facturació de les multinacionals digitals amb uns ingressos que superin els 750 milions a tot el món i els 50 milions al bloc comunitari.