El futur dels eixos comercials i les solucions digitals centren la Setmana del Comerç

El comerç serà el protagonista del 25 al 31 de març. Se celebra la tercera edició de la Setmana del Comerç, una iniciativa que pretén ser el punt de trobada amb el sector i on es combinaran espais d'intercanvi d'experiències i foment d'idees, plataformes de reflexió i activitats arreu del territori per ajudar a posar en valor el comerç.

La Setmana del Comerç la impulsa la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i és un reconeixement d'aquest ofici, tant per als treballadors i treballadores del sector com per al conjunt de la ciutadania.

Dilluns, dia 25, s'encetaran els actes amb amb la xerrada «Radical Retail», a càrrec d'Alfons Cornella, consultor i fundador d'Infonomia, que explicarà la seva visió del comerç. Presidirà l'acte la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón (a les 19.30 h a l'Auditori del CaixaFòrum de Barcelona)

Jornades Comerç Increïble

Les jornades tècniques de debat se centraran a analitzar les noves eines de promoció dels eixos comercials i les oportunitats i solucions tecnològiques per al comerç.

Dimarts, 26 de març, s'analitzarà i es debatrà «El futur dels eixos comercials a Catalunya i la futura llei de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana», com a eina de foment i millora de les àrees comercials. Hi participaran tres experts europeus. (A partir de les 10 h a Movistar Centre, a la plaça Catalunya de Barcelona)

Dimecres, 27 de març, es posarà sobre la taula «Vendre com sempre, però diferent! Com reinventem les botigues per vendre en un futur?», amb l'economista i «botigueròleg» Marcos Álvarez, que parlarà de noves estratègies de venda per al futur. També es debatrà sobre els nous perfils de consumidor i de les noves competències que han de tenir els venedors. (A partir de les 12.30 h a Citilab Cornellà, a la plaça de Can Suris de Cornellà de Llobregat)

Dijous, 28 de març, la sessió es dedicarà a «Com maximitzar les inversions en eines tecnològiques». Tres experts orientaran els empresaris de comerç, serveis i moda i els professionals que gestionen aquest àmbit. (Començarà a les 9.30 h a Pier 01 Barcelona Tech City, a la plaça de Pau Vila de Barcelona)

Divendres, 29 de març, tindrà lloc el «Retail Talks», un showroom per al comerç, on destacades empreses i entitats presentaran les seves solucions digitals en àmbits com la intel·ligència artificial, Big Data o neuromàrqueting. Amb l'aparença d'un market place, 16 empreses proveïdores exposaran in situ totes les solucions que ofereixen per a la generació de brand experience per al comerç detallista, amb contactes B2B amb els assistents. (A partir de les 10 h a l'Espai Endesa de Barcelona)

Activitats a la Catalunya Central

Les entitats i associacions de comerç se sumen a la tercera Setmana del Comerç amb més de 150 activitats i accions arreu de Catalunya. Les comarques del Bages, Berguedà i Anoia també s'hi han sumat amb nombroses iniciatives, des de jornades de reflexió i coneixement fins a accions lúdiques per a tots els públics.

Bages: A Manresa, la Unió de Botiguers i Comerciants Manresa+Comerç impulsa del 25 al 30 de març la campanya «Manresa+Comerç juga amb el Bàsquet Manresa», i el 28 de març presentarà la iniciativa «El comerç dins el projecte Manresa 2022». De la seva banda, l'Associació de Comerciants Sobrerroca, Plaça Major i Voltants durà a terme el 30 de març l'acció «El comerç del Centre Històric dona color», i l'entitat Guimerà Comerç impulsarà al llarg de la setmana la iniciativa «Guimerà, fem ciutat». Des de l' Ajuntament, en col·laboració amb l'institut d'ensenyament secundari Guillem Catà, s'impulsarà al llarg de la setmana la iniciativa «De l'aula a la botiga».

A Sant Fruitós de Bages, l'entitat Sant Fruitós Comerç Actiu organitza el proper 25 de març l'activitat «El comerç a Sant Fruitós, els propers 4 anys», i la segona edició de la iniciativa «Troba el click perdut».

A Artés, la Unió de Botiguers ha programat per al 29 de març la sessió «Millora de la competitivitat al comerç a través de les relacions amb els clients».

Moianès: L'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Moià (ABIC Moià) ha organitzat del 23 al 26 de març un Retail tour a Brussel·les i Anvers, viatge orientat a comerciants per conèixer experiències i models de negoci comercials d'èxit. L'entitat també durà a terme del 21 al 31 de març la campanya «Regala't un poema».

Berguedà: L'entitat Berga Comercial obsequiarà durant la setmana amb una flor els seus clients.

La Unió de Botiguers i Comerciants de Puig-reig impulsa al llarg de tota la setmana la iniciativa «Comprem al nostre poble».

L'Associació de Comerciants de Gironella durà a terme al llarg de la setmana la campanya «Gironella és comerç sostenible».

I a la zona del Lluçanès, a Prats, la Unió de Botiguers i Comerciants ha programat el 26 de març una activitat lúdica, el joc «Un intrús a l'aparador».

Anoia: Igualada Comerç durà a terme del 25 al 30 de març «La setmana de la reforma horària», i l'entitat Masquefa Comerç organitza el 28 de març un Taller d'embolcalls.

A Santa Margarida de Montbui, la Unió d'Establiments ha programat el 27 i 28 de març unes xerrades de formació.

L'Associació Vilanova Comerç presenta el 25 de març a Vilanova del Camí el vídeo «Vilanova Comerç en lluita contra el malbaratament alimentari i a favor de la reutilització».