Salva López connecta el rock a l'empresa per estimular la innovació

L'espai Plana de l'Om de Manresa va escoltar, dijous al vespre, una entretinguda revisió de coneguts conceptes per a la millora empresarial per mitjà del conegut conferenciant Salva López, que en les seves intervencions s'acompanya de la guitarra i veu per extreure dels grans del rock lliçons aprofitables per a l'empresa local. La xerrada, la tercera d'aquest format que organitza la consultoria jurídica i empresarial manresana Sensus, portava per títol un suggeridor «Rockvolució empresarial. Una visió diferent per millorar el teu negoci». I va aplegar més d'un centenar de persones.

Salva López es qualifica de practicant de l'«eduteniment», una forma d'estimular el públic mitjançant un discurs que apel·la a extreure dels empresaris el més imaginatiu de si mateixos i amb un llenguatge escènic rocker.

«Què podem aprendre dels músics per als negocis? No tot en ells és sexe, drogues i rock and roll. Són empresaris i multinacionals», explicava López a aquest diari minuts abans de la seva intervenció. «Les empreses volen tenir fans, perquè el client no dura, i els que tenen més fans són els artistes de rock», constatava el conferenciant, que insisteix que de bandes com The Beatles, AC/DC, Queen o Coldplay se'n pot aprendre «estratègia, lideratge, treball en equip i maneres d'innovar».

López diu no aportar «solucions» als seus auditoris, sinó «preguntes» per ampliar la seva capacitat de reacció davant d'un entorn econòmic en evolució accelerada. I ho fa relatant conegudes anècdotes del món del rock. Com quan els Beatles van deixar els escenaris per la impossibilitat, atesa la incipient tecnologia escènica que els acompanyava, d'escoltar-se a si mateixos enmig de la cridòria beatlemaníaca. En un concert, Ringo Starr assegurava haver tocat una cançó que els altres deien no haver interpretat. Ningú no sabia què feia l'altre. «En una empresa, tothom ha de tocar la mateixa cançó. I demano als empresaris: us parleu, us coordineu, us reuniu?».

López aborda també la importància de les emocions en els negocis. «Els empresaris n'estan envoltats: les dels treballadors, proveïdors. Les dels clients... Les emocions es poden dissenyar, i els músics en són experts. Com ho pot ser també un pastisser o jo a l'escenari. Calen emocions per donar lloc a ambients positius, creatius, tranquils però amb tensió, com una corda de guitarra», explica López. «Del que es tracta és de crear harmonia, que tot soni bé junt».

La innovació és un altre dels conceptes que apareix en el discurs escènic de Salva López, que es defineix a si mateix com un learnaholic, un addicte a l'aprenentatge. «M'agrada parlar d'hibridació, del concepte que va permetre que Antoni Gaudí barregés la natura i l'arquitectura. Avui es fan festes silencioses, en què un DJ punxa per a gent connectada als seus auriculars. Festa i silenci semblen conceptes antagònics, però junts són un èxit».

I els valors. «Les empreses en necessiten. La teva empresa pot ser una excusa per millorar el món. Mira l'exemple de La Fageda. L'empresa clàssica també es pot convertir en activista, com ho han estat Coldplay o el festival Live Aid».

Músic aficionat al hard-rock, el jazz i el funk, Salva López sedueix els seus auditoris amb els mateixos conceptes sobre els quals raona: emocions, innovació, imaginació. Economista «amb dos postgraus, no màsters!», remarca, López va formar part del malaurat projecte de telecomunicacions Terra. També va treballar en una farmacèutica, de la qual va ser acomiadat en un expedient col·lectiu. Aquella experiència, explica, el va esperonar. Feia classes a ESADE, i allà va ser on, gairebé accidentalment, va creuar els dos conceptes: conferències empresarials i música.

Avui, la seva principal activitat laboral són aquestes conferències que ha dut a més d'una desena de països del món. També a Manresa.