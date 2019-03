«Ens fa falta aigua immediatament»; els pagesos de la Catalunya Central necessiten pluja per no perdre la collita de cereal

Tres mesos sense pluja i amb temperatures força per sobre de l'habitual. Aquesta situació ja comença a tenir conseqüències als camps de cereal de la Catalunya Central. Aquí, els pagesos asseguren que, si no plou en menys d'un mes, la campanya s'haurà de donar per perduda i, "ni tan sols, valdrà la pena engegar les segadores". Així ho ha lamentat el coordinador d'Unió de Pagesos al Bages, Josep Guitart, qui ha recordat que, aquesta temporada, el cereal s'ha hagut de plantar tard per culpa de l'excés de pluja de la tardor. En canvi, ara que hauria de ploure, no ho fa. "En aquest moment el cereal va molt endarrerit, vam sembrar tard i malament, i ara ens fa falta aigua immediatament", ha lamentat. De fet, a hores d'ara, ja s'ha perdut el 30% de la producció de cereal.

A la Catalunya Central, el cereal se sembra entre novembre i mitjans de desembre. Enguany però, en el 90% dels casos, la sembra es va haver de fer "molt més tard" per l'excés de pluja que hi va haver a la tardor. "No podíem entrar al camp, deixàvem els tractors clavats fins al xassís negats d'aigua i els havíem de treure amb excavadores. Va ser un autèntic malson", ha recordat el coordinador d'UP al Bages, Josep Guitart.

Això ha fet que ara el cereal vagi molt endarrerit i la manca de pluges d'aquests darrers mesos ho està acabant de complicar. "Els sembrats estan molt clars i minsos", ha lamentat Guitart. Així doncs, a hores d'ara, encara que plogués, els pagesos ja estimen una pèrdua de la producció del 30% i, si la situació no es reverteix i no plou en menys d'un mes, "podríem arribar a no engegar les segadores". Això afecta tot el cereal, que en el cas de la Catalunya Central és, bàsicament, blat, i ordi, però també colze, pèsols i farratges.

50% menys de producció de palla

Per altra banda, la sequera també afecta la palla, que aquest any ja té uns preus molt elevats. "Com que el cereal no farà la palla que és normal pot ser que hi hagi manca d'aquest producte de cara a l'estiu", ha avisat. De fet, a hores d'ara ja es calcula que s'ha perdut la meitat de la producció.