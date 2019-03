Seat comercialitzarà en dos anys sis models elèctrics i híbrids endollables

Seat assumirà a la planta de Martorell el desenvolupament d'una nova plataforma per a vehicles elèctrics «assequibles», amb un preu d'uns 20.000 euros, que servirà per als seus futurs cotxes de zero emissions i per als d'altres marques del Grup Volkswagen, la seva matriu.

El president executiu de la companyia, Luca de Meo, va anunciar ahir el projecte, encàrrec del consorci alemany, durant la presentació dels resultats del 2018, i també va avançar que la marca llançarà sis models elèctrics i híbrids endollables fins a principi del 2021.

L'encàrrec del grup de desenvolupar la nova plataforma per a elèctrics i l'ofensiva de models d'aquest tipus s'emmarca en l'estratègia de Seat de bolcar-se en els automòbils amb zero emissions, que han desgranat davant la premsa De Meo i el conseller delegat del Grup Volkswagen, Herbert Diess. Diess, que va viatjar a Barcelona per participar per primera vegada en aquesta roda de premsa, va destacar el paper «rellevant» que jugarà Seat per desenvolupar la nova plataforma elèctrica per a vehicles urbans.

Aquesta plataforma assumirà el repte de fer possible la fabricació d'elèctrics pensats per a la ciutat i a l'abast de la butxaca d'un públic més ampli en un horitzó de 3 o 4 anys, atès que els elèctrics actuals del grup tenen un preu força superior. «Fabricarem cotxes per a milions de persones i no només per a milionaris», va dir Diess.

El consorci alemany es donarà un any de temps abans de decidir on es fabricaran aquests vehicles elèctrics, de vora quatre metres de longitud, encara que ha donat algunes pistes en assegurar Diess que han de tenir-se en compte «les economies d'escala» i que «no es pot construir un cotxe elèctric a cada planta», cosa que els podria allunyar de Catalunya.

Els cotxes que es fabriquin sobre aquesta nova plataforma (una versió més petita que l'actual Plataforma Modular de Propulsió Elèctrica –MEB–) aniran al mercat europeu i, especialment, al xinès, una prioritat per a Seat.

La marca considera que aquest mercat, amb un gran potencial donat el nombre d'habitants i la seva creixent classe mitjana, està preparat per rebre bé els vehicles elèctrics urbans de Seat. «Seat farà realitat el primer cotxe elèctric especialment dissenyat per a trajectes urbans», va assegurar De Meo, després de destacar que la marca ara té «un rol més clar» en el Grup Volkswagen.

Més de 300 enginyers altament qualificats participaran en aquest projecte, que farà possible que el Centre Tècnic de Seat desenvolupi, per primera vegada, una plataforma que podrà ser utilitzada per totes les marques del grup a tot el món.



El Formentor, a Martorell

D'altra banda, De Meo va confirmar que el Cupra Formentor es fabricarà a Martorell. Aquest model, que es va presentar en l'anterior saló de l'automòbil de Ginebra, està previst que es llanci el 2020.

Respecte a la comercialització de nous models de zero o baixes emissions de diòxid de carboni, l'aposta de Seat es materialitzarà en la versió elèctrica del Mii i l'el-Born, els dos primers models 100% elèctrics de la marca, a més de les versions híbrides endollables de les noves generacions del León i el Tàrraco. El Cupra León i el Cupra Formentor també disposaran d'aquestes versions híbrides endollables.



Els millors resultats

Quant als resultats, que ja es van avançar en la presentació dels números del Grup Volkswagen seguint la comptabilitat internacional, Seat ha tret pit d'uns beneficis després d'impostos rècord (294 milions, el 4,6% més que el 2017) i d'un benefici operatiu de 223 milions (el 93,2% més). Els lliuraments es van elevar fins al nivell més alt en les gairebé set dècades d'història de Seat, amb 517.600 vehicles venuts –el 10,5% més–, i la marca s'ha convertit en la que més ha crescut a Europa l'últim any. Durant el primer any de Cupra, la marca va contribuir als resultats de manera positiva amb un augment de les vendes del 40% fins a 14.400 unitats.

El 2018, Seat va exportar el 80% del seu negoci i busca continuar amb la internacionalització amb una estratègia que passa, a més de créixer a la Xina, per augmentar la seva presència al nord de l'Àfrica, amb Llatinoamèrica com a tercera prioritat.