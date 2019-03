Les companyies catalanes «s´han preparat poc» per al Brexit

Aquest 29 de març havia de ser l'últim dia del Regne Unit a la Unió Europea, però el Brexit segueix en punt mort. Les empreses catalanes es mostren "tranquil·les" i "preparades" per fer front als canvis que pugui provocar la sortida britànica de la UE, tot i que admeten que encara no han pres decisions fermes, a l'espera del que pugui passar. De fet, la gerent de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d'ACCIÓ, Clàudia Danesi, avisa que, malgrat algunes excepcions, "majoritàriament les empreses s'han preparat poc". Algunes companyies han començat a fer plans de contingència i a estudiar alternatives, però admeten que "la incertesa" de saber "què passarà i quan" dificulta actuar.

Josep Maria Gascón, soci fundador de Vitaes Talent, una consultora especialitzada en estratègia i transformació de negocis, defensa que cada companyia ha de pensar en una solució "personalitzada" per afrontar el Brexit.

Actualment, Catalunya és el cinquè soci comercial del Regne Unit, amb més de 3.600 empreses que hi exporten i unes 450 que també hi estan implantades. De fet, les exportacions cap aquest país suposen el 6% del total i es xifren en prop de 4.000 milions d'euros.

Per tant, segons Clàudia Danesi, d'ACCIÓ, l'impacte pot ser "important", també entre les empreses que importen o tenen marques registrades al Regne Unit.

"Les empreses han de valorar exactament quina és la seva exposició de risc i d'oportunitat, no es pot generalitzar", assegura Gascón, que indica que, per exemple, les companyies que ofereixen "productes de caducitat curta" hauran d'anar amb compte si s'acaba en un escenari de Brexit sense acord.

"Significarà una sortida immediata, hi haurà barreres a les duanes i la cadena de subministrament serà més lenta, amb majors costos, d'aranzels, periodicitat, costos financers o fluixos de caixa", afirma.



Més consultes a ACCIÓ sobre els diversos escenaris

La gerent de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d'ACCIÓ afirma que les empreses han incrementat les consultes a la Finestreta Brexit d'ACCIÓ davant d'aquesta incertesa i han expressat el seus "neguits pels diferents escenaris".

"Tots els escenaris del Brexit estan oberts, des dels més durs fins que els poden preveure una transició i una sortida molt més suau que tindria un impacte molt menor", assenyala. Segons Danesi, les consultes que preocupen més són sobre fiscalitat, tot i que les afectacions també es poden produir en els àmbits logístics, duaner i regulador.

"Ara en l'imaginari col·lectiu tenim un Brexit dur, el no-acord, i un Brexit amb unes condicions que Theresa May ha negociat i que l'han conduit a dues negatives fortes, rotundes, en vot parlamentari. Jo crec que entremig es trobarà la solució que convingui als anglesos i a la UE", diu, per la seva banda, Josep Maria Gascón.

Josep Maria Gascón, de la consultora Vitaes Talent

Coincidint amb el dia fixat inicialment per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, aquest divendres està previst que el parlament britànic torni a votar, per tercera vegada, l'acord de Theresa May. Tot plegat després que dimecres la cambra no assolís majoria per cap dels vuit escenaris que es van posar sobre la taula i que la primera ministra anunciés que dimitiria si obté el suport dels diputats euroescèptics pel seu pla. Un suport que, per ara, no té.

Gascón admet que l'executiu de May està fallant ja que "no aporta seguretat". "És natural que en moments d'incertesa les empreses s'inquietin i busquin seguretat, perquè l'actual marc geopolític i empresarial que està oferint el govern de May no aporta aquesta seguretat", lamenta Gascón, que de totes maneres no creu que passi res "realment dramàtic" en la sortida del Regne Unit de la UE.



"Ens podrem adaptar a les noves regles del joc"

"Hem vist totes les alternatives i creiem que ens podrem adaptar a les noves regles del joc", apunta Antoni Garriga, director de l'empresa Salicru, que ha lamentat la "incertesa" de no saber "què passarà ni quan". Amb tot, considera que l'aparició de nous aranzels o la devaluació de la divisa "no representen una amenaça" perquè "afectaran tothom per igual".

Antoni Garriga, de l'empresa Salicru

En aquest context, les empreses catalanes amb interessos en el mercat britànic han començat a preparar-se "pel que pugui passar". Reconeixen que tenen molts dubtes sobre el futur i que veuen amb perplexitat el que està succeint. "És il·lògic que no hi hagi una planificació de canvis tan importants però ens adaptarem a les regles de joc que vinguin", assegura Garriga, director general de l'empresa, que fabrica Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) i té una facturació de 53 milions.

Garriga explica que han analitzat les diferents possibilitats però adverteix que no poden prendre cap decisió "perquè la incertesa és total". Amb tot, apunta que han dut a terme un pla de contingència on s'han tingut en compte totes les opcions però sense fer "cap pla concret".

Així, l'empresa Salicru s'ha reforçat amb un especialista en normatives i test el departament de R+D per avançar-se als possibles canvis normatius o d'homologacions que poguessin sorgir. "Ho hem fet ara però també amb la vista posada en la necessitat d'adaptar-nos cada cop més a les diferents exigències del mercat", aclareix Garriga.

El responsable d'aquesta companyia, reconeix que el Regne Unit és un mercat important per a l'empresa, representant el 16% de les exportacions que Salicru duu a terme a Europa i el 3% del total mundial. Tot i això, recorda que operen en una seixantena de països, de forma que estan avesats a tractar amb temeres aranzelaris i logístics diversos.

"No veiem com una gran amenaça els aranzels o la devaluació de divisa perquè amb qui competim al Regne Unit no són empreses locals, són externes, per tant tots ens trobarem amb les mateixes noves regles de joc", relata Garriga, que remarca que el que caldrà és "anticipar-se als canvis i ser més ràpids que la competència".

Andreu Fernàndez, de l'empersa Venair

En aquest mateix sentit s'expressen els responsables de Venair, una empresa egarenca dedicada a fabricació de mànegues de silicona per a les industries farmacèutica, biotecnològica o d'automoció que factura 40 milions anuals i disposa de 300 empleats. "Estem tranquils i preparats", assegura el responsable de l'àrea de desenvolupament de negoci de la companyia, Andreu Fernàndez, que explica que no han adoptat cap mesura especial per encarar el Brexit perquè ja disposen d'una estructura "molt centralitzada" amb capacitat de gestionar "diferents mercats, països i normatives".

"Ara el Regne Unit forma part de la delegació del mercat europeu i si s'acaba executant el Brexit passarà a ser un mercat més dels trenta amb què treballem", afirma Fernàndez, que confia que "si acaba passant hi haurà un període de trànsit".

Fernàndez reconeix que en cas que apareguin aranzels han contemplat "canviar la font de provisionalment, i enlloc de proveir des d'Europa fer-ho des d'altres països". Així mateix, alerta que si s'apliquen aquestes càrregues als productes britànics, fins hi tot podrien sortir guanyant: "El mercat del Regne Unit és molt competitiu amb el preu, si apareixen aranzels tindrem cert avantatge", conclou.