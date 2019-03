Mor Josep Esteve Soler, expresident de la farmacèutica nascuda a Manresa

El manresà Josep Esteve Soler, expresident de la companyia farmacèutica Esteve, va morir ahir a Barcelona a l'edat de 89 anys. L'empresari es va incorporar molt jove a la companyia nascuda a la capital del Bages el 1936, fundada pel seu pare, Antoni Esteve i Subirana. Així, entrava a formar part de l'empresa l'any 1953. Amb un Doctorat en Farmàcia i un post-grau en Direcció i Administració d'Empreses per l'IESE, va assumir la direcció del grup el 1979 i després la presidència, acompanyat dels seus germans Joan i Montser-rat, després de la mort del seu pare.

«A més de mantenir inalterables els valors del fundador d'Esteve, també va saber transmetre la seva saviesa, generositat i sensibilitat per l'entorn tant en les relacions d'empresa com en l'àmbit familiar», va assegurar ahir en un comunicat l'empresa catalana.

Al costat dels seus germans, Esteve va liderar l'estratègia de creixement de la companyia d'acord amb tres pilars: aconseguir nous productes per comercialitzar a Espanya, explorar mercats internacionals, i defensar els interessos del sector. El finat va rebre reconeixements públics en els àmbits acadèmic, científic, polític i econòmic. Així, a més de l'Orde Civil de Sanitat i de la Creu de Sant Jordi, Esteve va ser acadèmic de les Reials Acadèmies de Farmàcia i Medicina de Catalunya, de l'Acadèmia de Farmàcia d'Espanya, de l'Acadèmia de Farmàcia de França i de l'Acadèmia de Doctors de Catalunya i les Balears. També, va ser membre de patronats com la Fundació Príncep d'Astúries, i va rebre premis com el de «Millor Empresari de l'Any», atorgat per Actualidad Económica el 1997.

Vinculat a l'activitat cultural manresana que ja havia impulsat el seu avi, Josep Esteve i Seguí, en els últims temps Josep Esteve i Soler havia col·laborat en algunes publicacions locals, com el volum El Gremi de Sant Lluc, escrit per Armand Rotllan i editat per Zenobita, i, uns anys abans, amb el llibre del centenari del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, el qual va ajudar a publicar i difondre. Josep Esteve i Seguí, el seu avi, havia estat el primer president de l'entitat excursionista. Fa quatre anys, Josep Esteve va participar en la presentació a Manresa del llibre sobre les arrels de l'imperi Esteve escrit per Genís Sinca.

La nissaga farmacèutica dels Esteve va començar el 1787 a Urús, a la Cerdanya, però l'actual farmàcia de la Plana de l'Om la va fundar Tomàs Esteve al començament del segle XIX. Cent anys més tard, el 1929, s'iniciava l'activitat d'Esteve com a laboratori, al segon pis de la Plana de l'Om, a sobre de l'actual farmàcia Esteve. Aquell petit negoci s'ha convertit actualment en un imperi, el grup químic i farmacèutic Esteve, que factura a l'entorn dels 1.000 milions d'euros i que té uns 3.000 treballadors. Es tracta del grup químic i farmacèutic Esteve.

Després de l'impuls inicial aportat per Antoni Esteve i Subirana, en va agafar les regnes Josep Esteve Soler, que les va cedir, el 2005, a l'actual màxim responsable de la farmacèutica, el seu fill Antoni Esteve i Cruella.