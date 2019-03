Barcelona inaugura vol directe amb Santiago de Xile amb una nova ruta de Level

L'aerolínia Level ha inaugurat ruta aquest diumenge amb el que és el primer vol directe entre Barcelona i Santiago de Xile. Level, la marca de baix cost de llarg radi del grup IAG, volarà dues vegades per setmana a la capital de Xile i incrementarà la freqüència a quatre vols setmanals a finals de juliol. "Tot i que Santiago de Xile és una destinació molt important des de Barcelona, sobretot per a les persones de Xile, no hi havia servei directe. El punt de venda és més de Xile que d'Espanya, però amb vols més fàcils, la gent hi viatjarà més", ha afirmat el conseller delegat de Level, Vincent Hodder, en la inauguració de la ruta. La connexió entre Barcelona i Nova York a partir del 27 de juliol serà el proper vol internacional de la companyia des de l'aeroport del Prat.