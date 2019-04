El Grup manresà Llobet celebra el seixantè aniversari del seu primer supermercat

El primer supermercat Llobet va obrir enguany farà seixanta anys al número 7 del carrer de Jaume I de la capital del Bages. Era el segon supermercat que alçava la persiana a Catalunya (el primer al país va ser un Caprabo, també obert aquell estiu) que no depenia de l'Estat. Just al costat d'aquell local original ara hi ha un supermercat de la cadena manresana, que manté el testimoni històric d'aquell esdeveniment.

El consum estava en la prehistòria, fa sis dècades. Fins aleshores, el que avui coneixem com a supermercats eren anomenats autoservicios, i eren de titularitat pública. L'Estat els impulsava mitjançant l'anomenada Comisaría General de Abastecimientos i Transportes (C.A.T.). El primer establiment d'aquesta tipologia va obrir a Sant Sebastià, i la seva posada en marxa ja va suposar un autèntic canvi de paradigma en la manera d'entendre el comerç. El primer supermercat Llobet de Manresa, però, era un model de negoci totalment diferent, impulsat amb capital 100 % privat.

Un local amb història

El local del carrer de Jaume I de Manresa on es va ubicar Llobet havia estat, des de l'any 1926, una graneria regentada per la mateixa família Llobet, i que anys més tard també vendria queviures. L'any 1959, però, Ignasi Llobet Vila, juntament amb el seu soci, Valentí Vendrell Sampons, decidien llançar-se a l'aventura i apostar per un model de comerç mai vist a Manresa (ni tampoc a Catalunya), amb el batejat com Autoservicio Llobet.

Aquell primer supermercat privat va enlluernar els manresans i els va mostrar una nova manera de fer la compra, se servien ells mateixos de llaunes de conserva, congelats i frescos, que dipositaven en innovadores cistelles de plàstic i pagaven en modernes caixes enregistradores.

El diari de Manresa descrivia l'autoservei acabat d'inaugurar com un espai «dotat dels més moderns avenços que serà regit per aquells mètodes de venda en els quals el comprador surt beneficiat per la qualitat dels productes, la seriositat dels preus i l'economia que podrà observar en les compres que efectuï». L'autoservei destacava per novetats en la il·luminació, unes altes estanteries murals, uns mobles tipus góndola i una extensa varietat de productes alimentaris. A més, incloïa una secció de cansaladeria, congeladors amb carn, pollastre i peix, i oferia venda a granel de conserves i olis. A més, tots els productes mostraven el preu. L'establiment oferia la possibilitat de rebre servei a domicili.

Segons expliquen les cròniques de l'esdeveniment, la festa d'inauguració va aplegar autoritats locals com el jutge de primera instància, el tinent d'alcalde d'Esports en representació de l'alcalde Moll, el comissari de policia, capitans de l'exèrcit i de la Guàrdia Civil, el regidor de Mercats, el delegat regional de l'Organització de Supermercats i l'inspector provincial, a més d'una representació de centres i organismes oficials. Va beneir el local l'arxipreste de Crist Rei, Miquel Bosch, qui després va presidir una visita pel local.

Ignasi Llobet Vila va remarcar en el seu discurs «el desig de servir la Ciutat per a la qual s'havia procurat el primer supermercat de la regió catalana», explicava el cronista.

En l'especial de Festa Major d'aquella publicació, el nou negoci s'anunciava amb un text del delegat regional de supermercats que afirmava que «España es la primera nación del mundo en la institución de Supermercado». L'eslògan de Llobet en aquella campanya era «Una novedad para Manresa. Un éxito para el comercio y la industria. Una comodidad para las amas de casa. Los mejores artículos a precios más económicos».

Els continuadors

Ignasi Llobet i Valentí Vendrell eren els pares de les dues persones que ben aviat van agafar les regnes del negoci i van fer créixer l'empresa: Ramon Llobet i Rosa Maria Vendrell, que van coincidir al negoci i van acabar formant una família. L'avui president de Grup Llobet rememora aquells temps amb un somriure: «Jo sempre havia de treballar, no tenia temps ni de festejar i, és clar, me'n vaig anar amb la filla del soci. I aquí som». Llobet i Vendrell van formar una parella sentimental i professional que va buscar nous reptes amb l'obertura de més establiments a la ciutat.

Procés d'expansió

Així, només un any i mig després d'inaugurar el súper del carrer de Jaume I de Manresa, Llobet va obrir un establiment supermercat al car-rer dels Drets; i al cap de pocs mesos, un tercer, al carrer Numància. A mitjan anys 60, va arribar el quart Llobet: l'Economat Tèxtil de la plaça Onze de Setembre de Manresa. Ramon Llobet recorda amb orgull aquell establiment, al qual més de 10.000 treballadors del sector tèxtil podien accedir acreditant-se amb un carnet per adquirir productes a uns preus molt ajustats, gràcies a un conveni entre el sindicat que agrupava els treballadors del sector i els empresaris. L'actual president de Grup Llobet recorda com «es formaven llargues cues a la porta del supermercat. Era espectacular».

L'edifici on originàriament va obrir el primer supermercat Llobet va tenir un greu incendi el 28 de juliol de l'any 1979, i l'empresa va veure's obligada a mantenir el negoci tancat durant uns quants mesos, fins que el va poder reobrir.

Al final de la primera dècada d'aquest segle, Llobet va deixar l'històric establiment del número 7 per traslladar-se als baixos de l'edifici contigu: al número 9-11 del mateix carrer, on encara avui manté l'activitat.

Present i futur

Actualment, Grup Llobet té activitats diversificades vinculades a la distribució alimentària. El grup s'agrada definir segons tres pilars: salut, gust i proximitat. Actualment, el president de l'empresa és Ramon Llobet, i el seu fill, Ignasi Llobet, n'assumeix la direcció.

Amb més de 300 empleats, l'empresa disposa d'una quarantena de supermercats al Bages, el Berguedà i el Solsonès. En les altres línies de negoci figuren Ca l'Arpellot, la línia d'establiments especialitzada en la venda de productes saludables; Alven, la marca d'embotits i elaborats artesanals que va néixer el 1968 a Sant Joan de Vilatorrada, la distribució de la qual gestiona actualment Superfresc, l'empresa de distribució a l'engròs de Grup Llobet; Llobet Regals, una de les empreses capdavanteres en la creació de lots d'empresa del conjunt de l'Estat; i TEC, una empresa de càtering especialitzada en menús escolars i de residències de gent gran.

En el seu pla d'expansió, Grup Llobet va adquirir el setembre passat la surienca TEC, en una operació amb la qual l'empresa pretenia incidir en la seva línia estratègica per a l'«alimentació saludable», com ja va voler ser un exemple la creació del projecte de Ca l'Arpellot. Amb aquesta última adquisició del grup, es preveia incrementar els més de 350.000 àpats anuals que ja elaborava i servia TEC.

Un any abans, Grup Llobet va presentar un projecte de creixement de les seves instal·lacions del polígon la Serreta de Sant Fruitós de Bages per valor de 3,2 milions d'euros. Després d'alguns «entrebancs» en l'atorgament de fons europeus, segons explicava Ignasi Llobet a aquest diari, el grup confia iniciar les obres durant el primer semestre d'aquest any.

D'altra banda, el grup presentava el mes de novembre passat l'ampliació de les seves instal·lacions amb una nova nau de logística, de 3.000 metres quadrats, ubicada a Navarcles. L'empresa explicava llavors que l'ampliació era possible gràcies «al creixement de dos dígits registrat el 2017».