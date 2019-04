L'U d'Urpina aconsegueix l'Or per quarta vegada en un certamen internacional de vins

L'U d'Urpina, el vi solidari de la DO Pla de Bages, ha estat guardonat amb una medalla Gran Or al certamen internacional de vins Catavinum World Wine & Spirits 2019. Amb aquesta ja en són cinc les distincions que el certamen ha atorgat a l'U d'Urpina; el Catavinum ja va atorgar-li el Gran Or 2013, 2014, 2017 i un diploma l'any 2018. L'U també ha rebut més de 90 punts en les edicions 2018 i 2019 de la Guia Peñín.

El vi premiat, de l'anyada 2016, és un Cabernet Sauvignon 100% i ecològic, collit a les vinyes que AMPANS cultiva a la finca Urpina, i que l'entitat elabora al Celler El Molí de Collbaix sota el segell de la DO Pla de Bages. L'U d'Urpina té una producció exclusiva de poc més d'un miler d'ampolles.

Al certamen es van tastar més de tres-mil referències procedents de més de 20 països. L'objectiu del Catavinum World Wine & Spirits és el d'informar als consumidors i professionals sobre la qualitat dels vins premiats a nivell internacional, potenciar la producció i elaboració de vins de qualitat i contribuir a la difusió de la cultura de la vinya i el vi. Els resultats del tast de vins s'han publicat al web del certamen i es poden consultar aquí.

AMPANS és una fundació del Bages que treballa per la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport. La finca, a Sant Salvador de Guardiola, és fruit de la donació d'una família amb dos fills amb discapacitat intel·lectual, que la van cedir a AMPANS perquè la gestionés i la mantingués activa. L'entitat gestiona la finca des de l'any 2006 vetllant per la conservació i restauració del patrimoni històric de la finca, recuperant les activitats de vinya, agrícoles i ramaderes que havia albergat en els orígens, i transformant-la en una terra d'oportunitats per a les persones que acull, amb una residència per a persones amb disCapacitat intel·lectual i una formatgeria, entre d'altres equipaments que hi ha posat en marxa.