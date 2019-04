Denso implanta a la fàbrica de Sant Fruitós un sistema de duanes pioner

Denso Barcelona ha implantat un sistema propi de duanes pioner a Catalunya amb l'objectiu de guanyar en competitivitat. La multinacional japonesa, líder mundial en la fabricació de components electrònics per a l'automoció ubicada a Sant Fruitós, ha consolidat una àrea de duanes autoritzada per l'Agència Estatal d'Administració Tributària que li permet un estalvi anual de 100.000 euros i reduir les entregues de proveïdors en dos dies, segons expliquen fonts de la companyia.

Denso Barcelona ha esdevingut així una de les primeres empreses de Catalunya auditades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària seguint la nova normativa europea. L'empresa funciona com a operador econòmic autoritzat (AEO), fet que facilita la reducció de tràmits duaners en ser una empresa de confiança de l'administració. Segons les fonts corporatives, les autoritzacions duaneres concedides a la planta de Sant Fruitós han despertat l'interès de responsables de logística d'empreses com Seat, IKEA, Mango, Decathlon o Borges, entre d'altres, que han visitat les instal·lacions de la multinacional japonesa.

D'aquesta manera, totes les peces que rep Denso Barcelona procedents de fora de la Unió Europea que arriben en avió o vaixell són transferides de manera automàtica des de la duana de Barcelona fins al magatzem de Sant Fruitós de Bages, sense ser inspeccionades. El control es fa al magatzem de la planta bagenca, en la qual es fa la declaració, el registre i la inspecció de tot el material rebut i, a continuació, es comunica a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.



Pionera en autogestió duanera

La fàbrica santfruitosenca de Denso és la primera empresa del grup europeu de la multinacional que autogestiona les seves importacions, fet que li aporta, segons la companyia, «un grau de competitivitat addicional». A més, destaca Denso, el nou sistema duaner s'ha impulsat internament, «fet que ha permès potenciar el talent dels treballadors de la planta». L'àrea de duanes s'ubica en un edifici de 13.000 metres quadrats annex a la planta de producció que també integra les funcions d'inspecció de qualitat, magatzem i logística.



Supera els 1.000 treballadors

L'empresa de Sant Fruitós de Bages ha superat des de gener la seva xifra rècord de 1.000 treballadors. De fet, ho ha fet un any abans del previst i té 1.049 professionals l'inici d'aquest any 2019, i assoleix així el sostre històric d'ocupació a la planta del Bages.

Denso Barcelona protagonitza un creixement que s'ha anat consolidant els darrers anys a través d'una inversió de 80 milions d'euros (dels quals 30 procedeixen de proveïdors del territori) des de l'any 2015 que ha permès la incorporació de 400 professionals. La planta també ha automatitzat línies de producció i ha introduït elements de la indústria 4.0 als processos de treball. La multinacional japonesa preveu tancar el 2018 amb unes vendes de 380 milions d'euros i superar els 400 milions l'any 2020.



Una planta referent a Europa

La planta de Denso al polígon de Santa Anna de Sant Fruitós de Bages es posiciona, amb aquestes inversions, com la principal planta electrònica del grup a Europa en termes de volum de vendes, i ocupa les primeres posicions en la llista de plantes electròniques del grup a escala mundial. Els clients principals de la planta santfruitosenca són els fabricants Toyota, Volvo i Mazda, i la multinacional treballa en nous productes per a nous clients, entre els quals destaquen projectes per a Ford i General Motors.

La japonesa Denso Corporation és líder global en tecnologia, sistemes i components per als principals fabricants d'automoció. Amb més de 200 plantes arreu del món, ocupa 170.000 persones a tot el planeta.