Foment reclama una fiscalitat «competitiva» al proper Govern

Foment del Treball va anunciar ahir quines són les principals mesures que demanaran al Govern espanyol que surti de les eleccions del 28-A. En una roda de premsa a la seva seu, el president, Josep Sánchez-Llibre, va reclamar el desenvolupament d'una fiscalitat «competitiva», així com l'eliminació de l'impost de patrimoni, que ja es va treure l'any 2008 però va recordar que es va recuperar dos anys més tard. La vicepresidenta de la patronal, Virgínia Guinda, va remarcar la necessitat de competitivitat en la fiscalitat perquè «és el que atreu les empreses i les inversions», mentre que Sánchez-Llibre va qualificar l'impost de patrimoni de «confiscatori». Foment va reclamar «consens» entre l'administració i l'empresa per poder tirar endavant aquestes mesures. La patronal també va reclamar facilitats de cara a la tramitació de l'ERO per donar «seguretat jurídica».