La igualadina Kibus Petcare crea una màquina per cuinar per a mascotes

La start-up igualadina Kibus Petcare ha creat una màquina que cuina en vuit minuts racions de menjar per a gossos i gats sense additius ni conservants i les diposita de manera automàtica en un recipient a l'hora que decideixi el propietari de la mascota.

Kibus Petcare ha patentat la tecnologia i preveu comercialitzar el dispositiu, que és de la mida d'una màquina de cafè, durant la segona meitat d'aquest any a través de botigues d'animals, clíniques veterinàries i un servei propi de venda a través d'Internet.

La companyia ha aconseguit 75.000 euros d'Acció per executar el pla de negoci inicial, que inclou aspectes com cobrir despeses de personal, contractar serveis a tercers, invertir en material i equipaments o elaborar estratègies de comercialització i comunicació. «El mercat de les mascotes suposa una gran oportunitat de negoci i es troba en creixement constant», diu el conseller delegat de la start-up, Albert Icart, que recorda que les vendes de productes d'alimentació per a animals suposen més de 80.000 milions d'euros a tot el món. Kibus Petcare vol oferir una alternativa als productes tradicionals com el pinso i les llaunes, però també al menjar casolà, que «requereix temps i dedicació diària». La màquina deshidrata el menjar i automatitza el procés. L'empresa, que ha desenvolupat l'electrodomèstic juntament amb professionals del sector de l'enginyeria i de l'àmbit veterinari, ofereix de moment cinc receptes diferents, dues per a gats i tres per a gossos, que barregen vegetals i proteïnes amb ingredients com l'arròs, el pollastre, la carbassa, el salmó, la poma o la patata.