Mercadona va comprar per 3.779 milions a Catalunya

Mercadona ha tancat l'exercici 2018 amb un volum de compres a Catalunya que arriba als 3.779 milions d'euros. La companyia també ha finalitzat el 2018 amb una plantilla de 13.125 persones, després de crear 230 llocs de treball nous, i 259 supermercats. En els darrers deu anys, la companyia ha incorporat 4.895 persones a la seva plantilla a Catalunya.

Segons la companyia, «en el marc de vincular part de la seva retribució als beneficis», ha repartit entre els treballadors gairebé 50 milions d'euros (49,7 milions) a Catalunya en concepte de prima per objectius. A més, a final del 2018, ha signat amb els sindicats majoritaris el nou conveni col·lectiu i el Pla d'Igualtat 2019-2023. Entre d'altres, aquest pla «reforça el compromís amb l'ocupació estable i consolida l'aposta per millorar el poder adquisitiu de la plantilla», i suposa «una aposta per a l'equitat amb una política de recursos humans basada en el principi de «mateixa responsabilitat, mateix sou», que, segons Mercadona, «recompensa per igual l'esforç de les 13.125 persones que conformen la plantilla: 8.826 dones i 4.299 homes».

D'altra banda, durant aquests dotze mesos, Mercadona ha destinat 151,3 milions d'euros, el 21 % més que en l'exercici anterior, tant a l'obertura com a la reforma de botigues, a la millora de les seccions de frescos, i a la implementació i l'optimització de la xarxa logística. Així, ha invertit 92,5 milions d'euros a obrir i reformar un total de 40 supermercats (5 obertures per tancament i 35 reformes), tots amb el nou model de botiga eficient, i 24,4 milions d'euros en 61 actuacions per introduir millores a les seccions de peribles. Paral·lelament, també ha destinat 34,4 milions d'euros a la continuació del nou bloc logístic a Abrera, al magatzem regulador de Sant Esteve Sesrovires i a la construcció de la plataforma exclusiva per a la venda on-line a Barcelona, a més de la compra d'uns terrenys al sector d'activitats econòmiques El Martinet, a Ripollet, on en un futur s'ubicarà el segon centre logístic de Mercadona Online a Barcelona. El primer magatzem per a la venda on-line a Barcelona (que la companyia anomena internament rusc) estarà ubicat al polígon de la Zona Franca i iniciarà el servei el proper 12 de juny en alguns codis postals de la ciutat.



La relació amb els proveïdors

Els 3.779 milions d'euros en compres a proveïdors catalans suposa el 4 % més que el 2017. La companyia manté relació comercial amb més de 1.800 petites i mitjanes empreses del territori i amb 126 proveïdors, tant interproveïdors com proveïdors especialistes. Així, durant el 2018, Mercadona ha comprat 56,6 milions de quilos de fruita (peres, pomes, préssecs i nectarines, principalment) a diverses empreses lleidatanes i gironines, i ha adquirit 116 milions de quilos d'embotits a diferents empreses.

L'empresa destaca que, un any més, ha assolit acords de col·laboració amb el sector primari, com ho reflecteix el fet que Mercadona comprés 4,5 milions de quilos de peix fresc del litoral català o 72 milions de litres de llet produïda per ramaders catalans i envasada en el seu lloc d'origen.

En l'àmbit d'acció social, el 2018 ha donat 1.594 tones d'aliments a diferents institucions i entitats socials d'arreu de Catalunya.