L'FMI rebaixa les seves previsions de creixement però descarta una crisi

El Fons Monetari Internacional (FMI) recollirà en l'actualització de les seves previsions macroeconòmiques, que publicarà la setmana vinent, el «moment delicat» que viu l'economia mundial, que ha seguit perdent impuls durant els últims mesos, tot i que la institució descarta que s'hagi de produir una recessió a curt termini. El gener, l'FMI va revisar a la baixa les previsions de creixement mundial per al 2019 i 2020, fins al 3,5% i el 3,6%, respectivament, tot i que la directora gerent de l'FMI, Christine Lagarde, durant el seu discurs a la Cambra de Comerç dels EUA previ a les reunions de primavera que la institució celebrarà al costat del Banc Mundial a Washington del 12 al 14 d'abril, va advertir que el ritme d'expansió econòmica ha seguit perdent impuls els últims mesos, i això es reflectirà en les noves previsions de la institució.

«Des d'aleshores, el creixement ha seguit perdent força, com recullen les nostres previsions actualitzades que publicarem la setmana que ve», va anticipar Lagarde, tot assenyalant que l'economia mundial viu un «moment delicat» en què el 70% experimenta una desacceleració, quan fa només dos anys el 75% de l'economia va registrar un repunt del creixement.

Tot i el deteriorament de les perspectives econòmiques com a conseqüència de l'augment de les tensions comercials i l'enduriment de les condicions financeres, l'FMI descarta una recessió a curt termini i aposta per un cert repunt del creixement al segon semestre del 2019, així com el 2020. «Es preveu que l'activitat econòmica mundial es beneficiï del ritme actual, més pacient, de normalització monetària per part dels principals bancs centrals, liderats per la Reserva Federal dels Estats Units, i de més estímul, per exemple, a la Xina», va apuntar l'exministra francesa de Finances Christine Lagarde.

Això no obstant, Lagarde va advertir de la precarietat del repunt previst del creixement mundial per a final d'aquest any, i va subratllar que aquesta millora potencial és vulnerable a diversos riscos a la baixa, incloent-hi incerteses com el Brexit, els elevats nivells de deute en alguns sectors i països, i les tensions comercials i la sensació d'intranquil·litat en els mercats financers.

En aquest sentit, la directora de l'FMI va assenyalar que, en cas de més enduriment de les condicions financeres del que s'esperava, això podria generar dificultats greus per a molts Governs i empreses a l'hora de refinançar el seu deute.