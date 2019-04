La Catalunya Central tanca el mes de març amb 26.399 persones sense feina

El nombre de persones sense feina registrades a la Catalunya Central el mes de març va ser de 26.399, 72 menys que un mes abans, segons les dades de l'atur fetes públiques pel departament de Treball. La reducció intermensual va ser, doncs, del 0,27%, la menor en un mes de març des de l'any 2013. La disminució és una mica més elevada que la del conjunt del país (-0,23%).

En termes interanuals, la minva de desocupats registrats a les oficines de Treball va ser del 3,42%, la reducció menys destacada des del final de l'any 2013. Així, entre el març del 2018 i el 2019 la xifra d'aturats es va retallar de 935 persones.

Totes les comarques del territori central van experimentar descensos del nombre d'aturats, excepte al Baix Llobregat Nord, amb un increment del 0,89%, fins als 5.308 aturats; l'Anoia, on la xifra va créixer el 0,51% (fins als 7.478); i al Moianès, on l'increment va ser similar, del 0,59%, fins a les 511 persones. En la resta de comarques es van experimentar decreixements del nombre de persones sense feina. Així, a la Cerdanya va tenir lloc la davallada més significativa, del 2,9%, la qual cosa deixa el nombre d'aturats en 436. També a l'Alt Urgell les llistes de Treball es van retallar per sobre del 2% (2,13%, fins als 780 aturats)), així com al Solsonès (-2,41%, fins als 446 aturats). A la resta de comarques, la reducció va ser menor: de l'1,07 al Berguedà (fins als 1.849 aturats) i de l'1,02% al Bages (la xifra se situa en 9.591).

En termes interanuals, la caiguda de l'atur va ser generalitzada, excepte al Moianès, i va tenir especial rellevància a l'Alt Urgell, on va superar en escreix el 7% (7,58%, 64 persones menys registrades). Al Berguedà, la reducció va ser del 6,62% (131 persones menys), mentre que a l'Anoia la retallada va ser del 5,55% (439 aturats van deixar d'estar inscrits a les llistes de Treball). En un percentatge menor, també hi va haver reduccions al Moianès (-4,09%, 19 aturats menys); el Baix Llobregat Nord (-2,14%, 116 aturats menys); el Bages (-1,93%, 189 aturats menys) i la Cerdanya (-1,8%, 8 aturats menys). En termes interanuals, la xifra només va créixer al Solsonès (6,46%, amb un increment de 31 persones registrades).

Respecte de les dades del conjunt de Catalunya, CCOO i UGT van criticar que «la manca de confiança en el mercat de treball fa que una part de la població treballadora deixi de buscar feina» (CCOO) i que segueix creixent l'atur entre majors de 45 anys (UGT).