Som Energia obre un concurs per poder instal·lar fotovoltaiques al territori interior

Els grups locals de Som Energia de Manresa, Osona i el Ripollès han posat en marxa la primera compra col·lectiva a Osona, el Bages, el Ripollès, el Moianès, el Baix Berguedà i el municipi d'Aiguafreda, sota el nom de Planter Solar. La campanya preveu aplegar un centenar de socis i sòcies de Som Energia perquè puguin adquirir i instal·lar plaques fotovoltaiques a les seves llars. El primer pas és l'elecció de l'empresa instal·ladora, que es farà a través d'un concurs. Segons Som Energia, alguns dels criteris que es valoraran per escollir l'empresa guanyadora serà la ubicació de la seva seu social a les comarques d'Osona, el Bages, el Ripollès, el Moianès i els municipis del Baix Berguedà i Aiguafreda; que l'empresa sigui preferentment una cooperativa o no tingui ànim de lucre, i la seva adhesió als valors de l'economia social i solidària. Des d'ara i fins al 28 d'abril les empreses instal·ladores podran presentar-se a la licitació per oferir el seu servei.