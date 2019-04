Sindicats i direcció de CaixaBank es mantenen lluny de l'acord per l'RO

La negociació entre la direcció i el comitè de CaixaBank sobre l'ERO que afecta a 2.157 empleats va continuar ahir amb una reunió en la qual no es van acostar posicions, ja que els sindicats reclamen que les sortides no siguin forçoses. Després de la reunió, CCOO, majoritari en el comitè, va insistir que ni l'informe de la situació ni el pla estratègic presentat per la direcció de CaixaBank justifiquen que es duguin a terme mesures forçoses. A més, insisteix que l'acord que s'aconsegueixi no comporti un empitjorament de les condicions de treball.