Els treballadors de l'anoienca Gabarró anuncien vagues dimarts i dijous

Els treballadors de l'empresa de trefilatge anoienca Gabarró S.A han anunciat que faran vaga, de forma indefinida, cada dimarts i dijous. A través d'un comunicat de la CGT de l'Anoia, justifiquen la protesta per la «desigualtat salarial i els escassos incentius que existeix entre la plantilla». Malgrat que empleats i empresa han estat negociant al respecte durant els darrers tres mesos, afegeixen en el comunicat, no s'ha produït cap acostament. Per aquesta raó han optat per convocar aquesta vaga indefinida. A més, denuncien que l'empresa hauria acomiadat a dos empleats, amb contracte d'obra i servei, per intentar aturar la protesta.