L'ERO a CaixaBank marca la junta del banc a València

Els sindicats de CaixaBank van traslladar les seves protestes contra l'ERO a la junta que el banc va celebrar ahir a València, on el president de l'entitat, Jordi Gual, va defensar l'ajust, que afecta 2.157 treballadors, al·legant la necessitat de mantenir la rendibilitat i anticipar-se al futur.

La junta general ordinària d'accionistes es va celebrar al Palau de Congressos de València, on durant tot el matí es van concentrar uns 200 delegats sindicals de CaixaBank de tot Espanya per fer patent el seu rebuig a l'ERO, que des de fa tres mesos negocien la direcció i els sindicats.

Encara que en les seves intervencions inicials Jordi Gual i el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, van evitar referir-se explícitament a l'ERO, els portaveus sindicals van prendre la paraula a la junta per mostrar la seva repulsa als acomiadaments i els trasllats forçosos iper criticar durament la gestió de la direcció.

La responsable de Comunicació de CCOO a CaixaBank, Ruth Bolaños, va recordar que l'entitat va guanyar 1985 milions d'euros el 2018, un resultat que «hauria d'haver estat objecte de celebració i recompensa per a tota la plantilla», malgrat que la resposta de la direcció, va dir, ha estat posar sobre la taula 2.157 acomiadaments. El president del Sindicat de Treballadors de CaixaBank (SECB), Pedro Manuel Villafañe, va considerar «inacceptable» que el banc planegi emprendre acomiadaments quan la plantilla ha fet possible la consecució d'uns beneficis sense precedents el 2017 i el 2018.

En aquesta línia, el secretari general adjunt de la Federació d'Estalvi de Catalunya (FEC), Francesc Sabater, va criticar la «discrepància» del discurs de la direcció de CaixaBank, que a la taula de negociació planteja una situació «totalment catastrofista» de l'entitat i davant els accionistes i els inversors dibuixa un panorama «esplendorós». «Quina és la veritat?», va preguntar Sabater, que va opinar que Jordi Gual «ha trencat la pau i la confiança» del banc i que o corregeix aquesta situació, o «hauria d'anar-se'n». El sindicalista també rebutja la reelecció de Gonzalo Gortázar com a conseller delegat i va criticar els bonus que cobrarà l'alta direcció.

En resposta a aquestes reprovacions, Jordi Gual va explicar que el sector bancari s'enfronta a un escenari marcat per la transformació tecnològica, una «enorme pressió competitiva», tipus baixos i un canvi d'hàbits de la clientela, la qual cosa obliga les entitats a «reaccionar davant els reptes actuals i futurs». «És obligació d'aquest consell vetllar perquè la rendibilitat es mantingui en el futur per assegurar la continuïtat del banc, la seva adequada capitalització, i l'ocupació i la generació de renda i riquesa en anys futurs. Cal anticipar-se», va subratllar Gual.

De la seva banda, Gonzalo Gortázar va felicitar la plantilla pels resultats assolits els últims anys, però va incidir en què l'objectiu de l'entitat és assolir una rendibilitat superior al 12% d'aquí al 2021, la qual cosa obliga a gestionar l'empresa sent «realistes» i pensant en el futur. «La situació en què es troba el sector és difícil i hem de transformar el negoci per adaptar-lo als nous temps», va comentar el primer executiu de CaixaBank, qui va reiterar la seva voluntat de «portar a bon port la negociació» amb els sindicats per assolir un acord sobre l'ERO.

Gual també va sortir al pas de les crítiques a Gortázar, les quals va considerar «injustes i infundades», ja que els últims anys el directiu ha mostrat la seva «entrega i dedicació total» al banc i té, va dir, «el talent necessari» per afrontar aquesta nova etapa, que exigeix «una enorme capacitat de diàleg». «Ha demostrat amb escreix que és capaç de portar a terme aquest repte i que compta amb el suport d'aquest consell i de la gran majoria d'accionistes», va remarcar Gual, que va afegir que seria «irresponsable» no emprendre al principi del nou pla estratègic 2019-2021 els canvis necessaris per aconseguir l'objectiu de la rendibilitat del 12% el 2021.

Respecte a les crítiques a la remuneració i el cobrament de prima per part del conseller delegat i de l'alta direcció, el president de CaixaBank va assegurar que la retribució és «adequada i moderada» i «absolutament apropiada».