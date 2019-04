Seat ven 62.500 cotxes el març i bat el rècord d'entregues en un mes en 70 anys d'història

Seat va vendre el mes de març d'enguany 62.500 automòbils, el 3,5% més respecte al mateix mes del 2018, i va batre el rècord d'entregues en un únic mes de lesset dècades d'història de l'empresa.

En aquest primer trimestre, les vendes mundials de l'automobilística van augmentar el 8,8% respecte als tres primers mesos del 2018 i, amb 151.400 vehicles entregats, van superar el rècord del primer trimestre de l'any passat (139.200), va informar ahir Seat en un comunicat.

La companyia atribueix aquest creixement de les vendes, en part, a les entregues de la nova marca Cupra, que va vendre durant el primer trimestre del 2019 6.000 cotxes, el 115,7% més respecte al mateix període de l'any passat, sobretot per l'impuls del model Cupra Ateca.

«Disposar d'una gamma de producte àmplia i nova ens ha permès seguir batent rècords durant el primer trimestre de l'any. L'escenari econòmic presenta incerteses i reptes i, per això, el rècord que hem assolit durant el primer trimestre és encara més rellevant», va assegurar Wayne Griffiths, conseller delegat de Cupra, la marca esportiva de Seat.

«El 2019, el nou Seat Tàrraco impulsarà les xifres de vendes globals, cosa que ens genera confiança per a aquest any. A més, el resultat excepcional de Cupra durant el primer trimestre ens anima a seguir ampliant la presència de la marca a Europa i en regions estratègiques, com el nord de l'Àfrica i Llatinoamèrica», va afegir Griffiths.



Els mercats principals

Durant els tres primers mesos del 2019, Espanya i Alemanya van mantenir-se com els dos principals mercats de Seat, amb 29.400 matriculacions, tot i que a Espa-nya les matriculacions van retrocedir el 7%.

En canvi, a Alemanya (+16,2%) i el Regne Unit (+12,3%, amb 20.600 unitats) la companyia va assolir els millors resultats comercials de la seva història. Seat també va fer uns resultats bons a França, amb 8.100 entregues (+10,5%); a Itàlia, amb 7.000 unitats venudes (+12,3%); a Àustria, amb 6.000 (+4,3%); a Suïssa, amb 3.400 (+8,8%), i als Països Baixos, amb 3.000 (+16,2%).

A Algèria, el grup va assolir un nou rècord durant el primer trimestre del 2019, amb 10.000 vehicles venuts (+38,8%), i també va avançar a Mèxic, amb 6.400 matriculacions i un creixement del 6,2% respecte al mateix període de l'any anterior.

D'altra banda, Seat va invertir l'any passat a la planta que té a Martorell sis milions d'euros per augmentar la producció de la gamma TGI de vehicles de gas natural comprimit (GNC).

La dada va facilitar-la ahir el director de comunicació de Seat Espanya, Fernando Salvador, en la presentació de les novetats de la gamma TGI (són híbrids en muntar dipòsits de gasolina i de GNC), a la qual acaba d'incorporar-se el SUV urbà Arona.

Gràcies a aquests sis milions d'euros, la producció diària de vehicles de gas natural vehicular a Martorell ha passat de 95 a 250 unitats. Des d'aquesta fàbrica es produeixen les versions de GNC de l'Ibiza, l'Arona i el León (en car-rosseria de cinc portes i familiar ST). El quart model que completa la gamma TGI és el Mii Ecofuel, que es munta a la planta de Bratislava.

Segons el director de mobilitat sostenible de Seat Espanya, Antonio Calvo, els vehicles de GNC són la millor solució de mobilitat alternativa, ja que els elèctrics són «inaccessibles» per a la majoria dels conductors pel preu i la falta d'autonomia i infraestructura de recàrrega.

En comparacó amb un gasolina, el GNC és fins al 51% més barat (el quilo de gas costa 0,90 euros i el litre de gasolina, 1,32) i fins al 40% més barat que un dièsel (el litre surt de mitjana a 1,26 euros).

D'acord amb aquestes xifres, per menys de tres euros es poden recórrer 100 quilòmetres. Això ha fet possible que Seat hagi venut a Europa el 2018 gairebé 12.000 vehicles de GNC, dels quals el nombre més gran de matriculacions s'ha registrat a Espanya (3.374, el 2017 van ser 1.042 unitats), Alemanya (3.371) i Itàlia (3.072).