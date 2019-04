El projecte Cowcat, nominat als premis europeus Rural Inspiration

El projecte català de cooperació Leader Cowocat_Rural - Xarxa d'espais de coworking a la Catalunya rural és un dels 25 nominats als premis europeus Rural Inspiration, de reconeixement a iniciatives inspiradores finançades pel Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER), que demostren la contribució de la política de desenvolupament rural cap a una Europa rural més competitiva, sostenible i inclusiva.

Concretament, el projecte Cowocat_Rural té com a objectiu impulsar la creació d'activitats laborals i econòmiques a les zones rurals i promoure els valors del coworking i del teletreball en els ter-ritoris participants. El seu concepte es basa en la necessitat de promoure l'emprenedoria mitjançant l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació. La iniciativa intenta traslladar l'experiència pionera del coworking de les zones rurals de Catalunya a Espanya. Cowocat_Rural també treballa per atraure professionals joves i qualificats a les zones rurals i per fer front a la migració.

El promotor del projecte és el Grup d'Acció Local Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques, un dels 11 Grups d'Acció Local (GAL) seleccionats pel departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020.



Informació sobre els premis

Els premis Rural Inspiration són una iniciativa de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural, que en anglès rep el nom d' European Network for Rural Development (ENRD) de la Unió Europea, que pretenen reconèixer projectes inspiradors en cinc categories temàtiques diferents: millorar la competitivitat de les zones rurals, medi ambient i acció climàtica, revitalització rural, inclusió social, i la categoria LEADER/CLLD (comunitat de desenvolupament local).

Segons informa Agricultura a través d'un comunicat, un jurat d'experts serà l'encarregat de seleccionar un projecte guanyador en cada categoria temàtica d'entre els 25 nominats. Pel que fa al procés de selecció, els candidats han estat escollits per l'ENRD a partir d'un total de 176 entrades proposades per les unitats de suport de les Xarxes Rurals estatals. La votació dels premis romandrà oberta fins a l'11 d'abril a través del web de l'ENRD. Els premis es lliuraran en una cerimònia que se celebrarà a Brussel·les el mateix dia 11, en el marc del «networX-Inspiring Rural Europe», cita que vol reconèixer el treball en xarxa per al desenvolupament rural.