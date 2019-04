La direcció de Nissan acusa els sindicats d'"ignorar l'entorn i la realitat"

La direcció de Nissan Motor Iberica ha acusat els sindicats d'"ignorar l'entorn i la realitat" després que els representants dels treballadors tornessin a exigir un pla industrial a llarg termini que tingui en compte les inversions, el manteniment de les condicions del darrer pla de prejubilacions, noves mesures d'organització i un increment salarial per sobre l'IPC durant els anys de vigència del nou conveni fins a l'exercici del 2021. En la tercera reunió entre les dues parts, l'equip directiu ha traslladat als treballadors que la producció s'ha reduït més d'un 50% en els últims cinc anys i que el que està en joc no és només "millorar la competitivitat sinó assegurar la sostenibilitat de la planta amb la finalitat de poder optar a nous models en el futur". Així mateix, segons l'empresa, la direcció ha ofert un increment salarial per als anys 2020 i 2021.

La d'aquest dilluns ha estat la tercera reunió entre les dues parts des que Nissan va anunciar que volia prescindir de 600 treballadors mitjançant prejubilacions i baixes voluntàries i que volia arribar a un acord abans de Setmana Santa i del Saló de l'Automòbil. L'empresa ofereix que els prejubilacions siguin amb el 80% del salari net fins als 63 anys "d'acord amb les condicions de mercat" mentre que els sindicats reclamen el 90%, tal com es va acordar en l'última onada de prejubilacions.