Mercadona: Quant cobra Juan Roig?

Juan Roig, president de la cadena valenciana de supermercats Mercadona, va percebre l'any passat una retribució de cinc milions d'euros en qualitat d'administrador únic de la seva empresa patrimonial Inmo Albereda, a través de la qual posseeix les participacions en la cadena de supermercats.

Roig utilitza aquesta mateixa firma patrimonial no només per gestionar la seva participació a Mercadona, sinó també per a la gestió d'altres negocis, com Calador, València Basket o Angels Capital.

A més d'aquests cinc milions d'euros percebuts en qualitat d'administrador únic de Inmo Albereda, Roig va cobrar durant l'exercici 2018 altres 2,4 milions d'euros en concepte de dividends de les empreses en què participa.

Així ho revela l'informe anual de gestió de Inmo Albereda, que destaca la política de Recursos Humans de la cadena de supermercats que presideix Juan Roig. I és que la gestió de les baixes del personal de Mercadona, que en l'actualitat posseeix gairebé 1.700 botigues i 86.000 empleats, ha estat reconeguda en 2018 per la Harvard Business Review, la prestigiosa escola de negocis dels Estats Units. En l'actualitat, la taxa d'absentisme laboral de Mercadona se situa en el 1,98%, la meitat que a la resta d'empreses del sector.

En total, l'empresa patrimonial de Juan Roig, Inmo Albereda, va guanyar l'any passat 370.800.000 d'euros, tres vegades més que l'any anterior.