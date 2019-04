El turisme sostenible redueix costos i constitueix un factor de valor afegit

La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del departament de Territori de la Generalitat, Mercè Rius, ha explicat durant el congrés de turisme Summit Barcelona que "invertir en sostenibilitat pot portar una reducció de costos" i constituir un factor de valor afegit.

La primera edició del Summit Barcelona se celebra durant els dies 8 i 9 d'abril a la capital catalana sota el títol 'Turisme de Qualitat vs. Massificació Turística', i aborda el repte que tenen les grans ciutats del Mediterrani davant el fenomen turístic al segle XXI.

"Si apostem per un hotel més sostenible tindrem un menor cost. Estem en un moment, a més, en el qual el client valora aspectes com, per exemple, si l'hotel té una determinada certificació de sostenibilitat", ha asseverat Rius en una de les taules rodones que ha organitzat el congrés.

Això no obstant, el sector turístic encara té un llarg camí per recórrer, ja que és responsable del 5% de les emissions de diòxid de carboni (CO2), l'1% de l'aigua que es consumeix a escala mundial es destina al turisme i el 7% de la contaminació de l'aigua és deguda al turisme.

"Que el turisme sigui sostenible és responsabilitat de l'administració i de la ciutadania, però també del sector turístic i del turista", ha remarcat la directora d'Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació d'Aigües de Barcelona, Maria Salamero.

En aquest sentit, Salamero ha indicat que el sector turístic ha d'incorporar estratègies d'estalvi i eficiència de l'aigua, sistemes de reducció de consum o utilitzar aigües regenerades o grises, per exemple, en la neteja, entre d'altres mesures.

Però sobretot, la directora d'Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació d'Aigües de Barcelona ha destacat la importància de la pedagogia.

"La pedagogia és el més important, educar el turista, explicar que estem en un clima mediterrani i que l'aigua és un bé escàs. Es necessita tecnologia combinada amb pedagogia", ha dit Salamero, que ha precisat que són els propis barcelonins qui han de ser els primers en dur a terme bones pràctiques.

Això no obstant, "al final hem de legislar, i l'exemple més clar el tenim amb les bosses de plàstic. La pedagogia és important però al final es necessita la norma", ha afegit.

De la seva banda, la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, ha manifestat la importància que el sector turístic també treballi en línia amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 per preservar recursos, reduir la contaminació de l'aigua i la despesa d'aliments, o en l'àmbit de gestió de residus.

Subirà ha comentat que un dels majors reptes per al turisme és l'adaptació al canvi climàtic per part del sector, perquè "el sector turístic pensa molt a curt termini, en relació amb la temporada següent. En canvi, quan es parla de canvi climàtic cal pensar més a mitjà i llarg termini ", ha dit.