El nombre de catalans que fan donacions a fundacions es duplica en tretze anys

El nombre de donants a fundacions s'ha més que doblat a Catalunya en tretze anys, i ha passat dels 309.000 del 2003 fins als 655.000 del 2016, el que significa que els declarants que fan donacions han passat del 10% al 19%, segons es desprèn de l'informe «La filantropia a Catalunya» presentat per la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF).

«El camí recorregut és positiu però encara queden molts catalans per convèncer, el 80% no donen», va exposar Pere Fàbregas, president de la CCF.

L'informe assenyala que durant el període analitzat l'aportació mitjana passa de 71 a 146 euros per donant. El 2016 les rendes més baixes donaven una mitjana de 92 euros, un 1,4% dels ingressos, mentre que les més altes arribaven als 248 euros de mitjana, un 0,1% dels ingressos, el que mostra que l'esforç de donació o percentatge de la renda és molt més alt a les rendes més baixes. Els donants amb unes rendes d'entre 30.000 i 60.000 euros són els que més donen.

L'evolució del període analitzat mostra com les donacions han estat per sobre del creixement econòmic. Entre 2003 i 2016 el PIB català ha crescut un 41%, mentre que les donacions ho han fet un 194%. La reforma fiscal del 2015 que permet deduir el 75% dels primers 150 euros va ser un abans i un després, en passar d'una aportació total de 46 milions d'euros el 2014 a 95,6 milions el 2016.

Pel que fa a les empreses espanyoles, les donants s'ha triplicat en aquest període però no arriben a l'1% del total de declarants. Entre el 2007 i el 2017 l'aportació de les organitzacions ha passat dels 176 milions aportats per les organitzacions al 50%. Les empreses han passat de donar 22.000 euros de mitjana a 7.800 euros.

Valls també va explicar que a partir del 2007 les donacions van passar a anar a organitzacions socials i a partir del 2012 o 2013 a la recerca. «Ara hi ha un un retorn a les causes de proximitat», va destacar. Segons l'experiència internacional «cada vegada hi haurà menys donacions de menys gent però seran més importants». També va explicar que els joves són reacis a les quotes mensuals i fan donacions puntuals, volen fer seguiment de com van i que tinguin un component tecnològic.

Dimarts se celebra la primera «Jornada sobre captació de fons: noves causes, nous donants», que es farà al Palau Macaya.