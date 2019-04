ARaymond Tecniacero inverteix 6 milions a concentrar la seva activitat a Sallent

La bagenca ARaymond Tecniacero concentrarà la seva activitat, ara repartida entre Sallent (on disposa d'un espai logístic) i Sant Fruitós, en una nau de nova construcció al polígon Plans de la Sala de Sallent, un projecte amb el qual la companyia garanteix la seva continuïtat a la comarca. El trasllat de les dues divisions de l'antiga Tecniacero, l'especialitzada en el mercat de l'automoció i el sector agrícola, i la destinada a la resta del sector industrial, suposarà una inversió de 6 milions d'euros.

El pla de l'empresa, que ja fa gairebé dos anys que va adquirir els terrenys, és iniciar a començament de l'any que ve la construcció de la nova nau en una parcel·la de 47.554 metres quadrats, amb un sostre inicial de 17.383 metres quadrats, ampliables fins als 28.500. Les noves instal·lacions haurien d'entrar en funcionament el 2022, segons ha avançat a aquest diari el seu director general, Carel Lammers.



Projecte a llarg termini



La nova seu d'ARaymond Tecniacero, especialitzada en la fabricació de sistemes de fixació i muntatge, suposa, segons Lammers, «un projecte a llarg termini per estar preparats per a diferents mercats i per als canvis tecnològics del sector», i alhora «una aposta pel Bages i per Catalunya». Les noves instal·lacions acolliran l'activitat actual de l'empresa, però l'espectacular increment d'espai que suposarà la seva estrena (ara l'empresa disposa en conjunt al Bages d'uns 14.000 metres quadrats) ha de permetre «créixer». ARaymond Tecniacero factura 50 milions d'euros anuals i té 150 persones empleats. La facturació ha de fer un salt qualitatiu, segons les previsions de l'empresa, i la plantilla també ha de créixer en nombre, encara que la companyia no avança quantitats. «Estem dibuixant un horitzó per a l'any 2030», apunta Lammers.

D'aquesta manera, la divisió bagenca d'ARaymond es mantindrà com l'única del grup amb una producció polivalent que li permet servir diversos mercats. La companyia francesa té 26 plantes arreu del món. A Europa té presència a França, Txèquia, Alemanya, Itàlia, Turquia i el Bages.

La decisió d'ubicar la nova instal·lació a Sallent, diu el director general, ha estat per l'oferta als Plans de la Sala d'un terreny de les dimensions que requeria el projecte. No hi ha gaires possibilitats, al Bages, de trobar tanta quantitat de sòl disponible, es lamenta Lammers. La «política de promoció econòmica» de l'Ajuntament de Sallent, capitanejat per David Saldoni, assegura Lammers que ha estat un altre element decisiu.



Les bonificacions



L'alcalde de Sallent es felicitava ahir per la decisió d'ARaymond i pel pas endavant que assegura que suposa aquesta invesió en la transformació dels Plans de la Sala, concebut per a una funció eminentment logística, cap a l'activitat industrial. «Se'ns va criticar, en l'etapa de Jordi Moltó, per l'ocupació de terrenys amb projectes que qualificaven de faraònics, però gràcies a aquella visió de futur hem pogut aguantar bé la crisi i oferir terreny desenvolupat a les empreses que n'han buscat», argumenta Saldoni.

Justament avui, el ple de Sallent ha de debatre sobre les bonificacions previstes en l'aterratge d'ARaymond Tecniacero als Plans de la Sala. L'acord entre l'empresa i el govern de Sallent preveu que dels 235.818 euros que hauria d'ingressar l'Ajuntament per l'impost de construccions n'ingressi 88.218. A més, s'estableix una bonificació de 25.000 euros en concepte d'IBI mentre duri el procés constructiu.

«Se'ls bonifica pel trasllat de l'activitat, perquè hi ha un nou producte (l'agrícola), perquè és un projecte industrial i perquè aposten per l'R+D», es justifica Saldoni, que preveu un ple amb retrets. I assegura que les bonificacions «s'hauran amortitzat en tres o quatre anys», i preveu el que poden suposar els ingressos per IBI quan l'empresa estigui activa. «És una operació molt rendible per al municipi, pel creixement industrial, per a l'economia local i per les oportunitats laborals que pot generar. I també és un impuls anímic per al territori», diu l'alcalde de Sallent.