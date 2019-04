El consell de DIA recomana acceptar l'OPA de Fridman per falta d'alternativa

El consell d'administració de DIA ha recomanat als accionistes de la companyia acceptar l'OPA llançada pel multimilionari rus Mikhail Fridman, pels «elevats riscos» que implicaria que l'oferta no prosperés i davant la falta d'alternatives. El preceptiu informe del consell sobre l'OPA, divulgat ahir, es va aprovar «per unanimitat», i reflecteix una posició favorable a l'oferta presentada per Fridman a través de la societat LetterOne, que fixa un preu de 67 cèntims per acció. Els dos assessors financers contractats, Merrill Lynch i Rothschild, coincideixen a destacar la delicada situació que afronta la firma perquè està en fallida tècnica i el risc de dissolució o concurs en cas de no tirar endavant l'oferta, encara que mentre que el primer qualifica de «just» el preu ofert, el segon considera que «no és adequat».

El magnat rus exigeix per executar l'OPA aconseguir que la seva participació passi de l'actual 29% a un mínim del 64,5%.