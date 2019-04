L'FMI retalla dues dècimes la seva previsió de creixement de l'economia mundial per a enguany

La desacceleració del creixement de l'economia mundial el 2019 serà superior de l'estimat inicialment pel Fons Monetari Internacional (FMI), que ha revisat dues dècimes a la baixa el seu pronòstic del mes de gener passat, fins al 3,3%, mentre que ha confirmat la seva previsió del 3,6% per al 2020, i adverteix del caràcter precari d'aquesta recuperació, que estarà liderada per les economies emergents. «És un moment delicat per a l'economia global», va assenyalar l'economista en cap de l'FMI, Gita Gopinath, que va afegir que la recuperació prevista a partir de la segona meitat del 2019 i per al 2020 «és precària i es basa en un rebot de les economies emergents i en desenvolupament», mentre que el creixement de les economies avançades tendirà cap al seu modest potencial a mesura que desapareix l'estímul de la reforma tributària estatunidenca, així com conseqüència de l'envelliment de la població i l'escàs increment de la productivitat.

D'aquesta manera, les noves previsions de l'FMI, recollides en l'informe Perspectives Econòmiques Mundials, confirmen la pèrdua d'ímpetu de les economies avançades, que creixeran l'1,8% el 2019, dues dècimes per sota de l'anticipat al gener, i l'1,7% el 2020, a mesura que disminueix l'impuls de la reforma fiscal dels EUA. Amb tot, la institució internacional confia en un repunt de l'activitat a partir de la segona meitat del 2019.