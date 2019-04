Seat demana al Govern central un entorn estable per a la indústria espanyola

El màxim responsable de les empreses del Grup Volkswagen a Espanya i conseller delegat de Seat, Luca de Meo, va demanar ahir al Govern central un entorn estable que propiciï una transició ordenada de la indústria de l'automòbil sota la premissa de la neutralitat tecnològica. De Meo va fer ahir aquesta demanda en la I Conferència anual de les empreses del Grup a Espanya.

Per al directiu cada tecnologia pot ser la més eficient si s'utilitza en els vehicles i recorreguts més adequats. Per això, va afirmar que la indústria de l'automòbil és una «tasca de tots», perquè quan la indústria representa el 10% del PIB i dona feina a més de dos milions de famílies, no s'està només davant un projecte industrial, sinó de país.

Sobre això, va recordar que més de 182.000 llocs de treball depenen directament o indirectament de les empreses del Grup a Espa-nya, fet que suposa més de l'1% de l'ocupació a l'Estat.

Segons el directiu del Grup Volkswagen, volen ser la «bateria» (en referència al cotxe elèctric) de la transformació del sector a Espanya, perquè se senten responsables de garantir la competitivitat de la indústria a curt, mitjà i llarg termini.

Preguntat sobre si hi haurà noves inversions a Espanya, després de la de 4.200 milions dels últims quatre anys, va expressar la seva esperança que n'hi hagi més en un nou cicle.

Sobre la incertesa que existeix a Espanya per les eleccions i les crítiques al dièsel, va dir que els inversors necessiten transparència i un entorn de negocis amigable. Segons la seva opinió, s'han donat les condicions per a les inversions de les diferents marques a Espanya i cap no ha tancat, per la qual cosa tothom ha d'entendre l'impacte econòmic i social que la indústria del motor té en un país.