Aigües de Manresa fomentarà la inserció laboral de persones amb discapacitat

L'empresa municipal Aigües de Manresa SA i Ampans han acordat un conveni de col·laboració per contribuir a la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.

La col·laboració es basarà en dues matèries ja definides: la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual per part d'Aigües de Manresa SA i la contractació de serveis especialitzats del Centre Especial de Treball d'Ampans. Ambdues entitats consideren l'ocasió com una oportunitat d'enriquiment mutu. La signatura del conveni va ser a càrrec d'Antoni Ventura, gerent d'Aigües de Manresa, i de Toni Espinal, director general d'Ampans. Espinal manifesta la seva satisfacció «per les possibilitats que obre una empresa valuosa i referent a Catalu-nya que vol incorporar persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat». Per la seva banda, Ventura posa en relleu la necessitat que les empreses del territori s'impliquin en la inserció laboral de persones amb necessitats de suport i es mostra «satisfet» d'aquesta col·laboració.