La Cambra de Manresa tanca etapa amb un bon balanç tot i tenir la meitat del pressupost

La Cambra de Comerç de Manresa tanca legislatura consolidant-se com a "entitat estratègica" al territori, ha reconegut el seu president, Pere Casals, que no optarà a la reelecció. A l'hora de fer balanç, Casals ha assenyalat que un dels obstacles més grans que ha hagut de superar l'entitat ha estat la reducció dels ingressos provinents de la quota del recurs cameral permanent, que va deixar de ser obligatòria el 2010. Així, malgrat treballar amb la meitat del pressupost –actualment ronda els 600.000 euros-, el president ha fet una valoració positiva de la tasca duta a terme en la darrera dècada per impulsar la indústria com a motor econòmic, l'aposta que s'ha fet pel turisme o els esforços per crear una àrea metropolitana de Manresa.

Casals, que no optarà a la reelecció, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació acompanyat de Jordi Tragant, Llorenç Juanola i Joan Rodó, membres també del comitè executiu de l'entitat. Malgrat que encara queden dos mesos perquè finalitzi la legislatura que van arrencar el 2010, els responsables de la Cambra han volgut fer balanç dels objectius assolits i els reptes que els hi han quedat pendents.

L'encara president de la Cambra ha reconegut que la supressió de l'obligatorietat de les quotes camerals, el 2010, ha estat un dels obstacles més importants que han hagut de superar. Malgrat l'increment dels ingressos per altres vies –com ara l'aportació voluntària dels socis-, l'entitat està treballant amb la meitat del pressupost que tenia llavors, que ara ronda els 600.000 euros. "Teníem reserves i, de mica en mica, hem anat ressituant les coses", ha dit Casals, tot reconeixent que malgrat que no "és el valor absolut d'abans, el valor relatiu és presentable".



Les actuacions dutes a terme

Casals ha destacat la tasca duta a terme "sovint a porta tancada", per consolidar la indústria com a motor empresarial al Bages. Entre els exemples posats, el president de la Cambra ha remarcat el suport realitzat per ajudar a desbloquejar traves burocràtiques a les empreses o la mediació en conflictes. "Vam actuar perquè empreses, que ara funcionen, no marxessin, i aquesta és una feina que no es veu".

L'àmbit del comerç i el turisme és en un dels que, segons Casals, no han pogut arribar on voldrien i "falta acabar de sumar". No obstant això, també ha reconegut que s'han fet grans avenços. "S'han pres decisions dràstiques com prescindir d'alguna fira, o apostes arriscades, com traslladar l'Expobages", ha posat com a exemple.

Malgrat que resten pendents grans reivindicacions com el desdoblament de la C-55, en l'àmbit de les infraestructures Casals ha recordat que la Cambra ha estat clau per a la posada en marxa l'aeròdrom del Bages, el desdoblament de la ronda de Manresa, o la inclusió de l'ajuntament de la capital del Bages al Consorci Viari.

Tot i que la voluntat de la Cambra de Comerç de Manresa de crear una àrea metropolitana de Manresa és "encara lluny" i "cal seguir apostant pels polígons mancomunats", l'entitat també ha volgut destacar les aportacions realitzades, en l'àmbit d'ordenació del territori, en els plans urbanístics de Santpedor, Manresa o Sant Fruitós de Bages.

La tasca realitzada en l'àmbit de la formació, que ha permès, per exemple, impulsar el Grau en Automoció de la UPC; els estudis realitzats per poder fer una radiografia del territori, com ara el que realitzen anualment sobre creixement econòmic al Bages i el Moianès; els esforços per combatre l'atur juvenil; o la voluntat d'"assegurar" la territorialitat del CTM, un cop integrat a l'Eurecat; han estat algunes altres de les accions que Casals ha subratllat d'aquesta etapa.

Gairebé 600 emprenedors assessorats en el seu procés per tirar endavant la pròpia empresa, el suport en la creació de 204 empreses, o els quasi 25.000 tràmits que s'han gestionat des de l'Oficina de Gestió Empresarial han estat algunes de les xifres que l'actual direcció de la cambra ha volgut posar damunt de la taula.



Feina pendent

Casals ha destacat que assolir una cohesió en àmbits com el comerç i el turisme són, segurament, dues de les assignatures pendents. "No hem assolit la fita, però hem seguit empenyent un carro que algú altre segur que seguirà empenyent", ha conclòs.