Empresaris de Catalunya diu que l'ANC prepara una «tupinada» a les camerals

Empresaris de Catalunya ha demanat al Govern que garanteixi la normalitat i el «joc net» en el procés electoral de renovació de les 13 cambres de comerç de Catalunya i eviti «la tupinada» que, segons la seva opinió, pretén orquestrar l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). L'organització, contrària a la independència de Catalunya, va afirmar ahir en un comunicat que la «supressió de la doble verificació» en el vot és una «maniobra» deliberada de la Generalitat perquè l'ANC pugui controlar les cambres. Per a Empresaris de Catalunya, l'ANC ja ha anunciat la seva intenció de presentar candidatures «ideològiques» i «degradar» les cambres de comerç a sectorials de la seva organització al servei del «separatisme».

D'altra banda, Pimec va insistir ahir en la idoneïtat del vot electrònic en les eleccions de les cambres de comerç de Catalunya i va criticar les «traves» que han patit.

La patronal catalana va reiterar «la importància» d'aquest sistema perquè facilita la participació de pimes i autònoms, i permet que els vocals del ple ho siguin mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret, segons un comunicat. Pimec demana que s'assegurin les màximes garanties en aquest sistema perquè atorga seguretat, control i transparència «en un procés que en les eleccions de l'any 2010 era obsolet i arcaic, i que va comportar una participació històricament baixa». La patronal recorda que el 2010, del cens de 390.000 empreses que podien votar a la Cambra de Comerç de Barcelona, només van votar un 1,8% dels electors, cosa que va generar una abstenció del 98,2%. «D'aquest 1,8% dels vots, només un 9,2% es va fer de manera presencial, i el 90,8% del vot es va fer per correu postal», va afirmar la patronal, que també assenyala que el 2013 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va considerar nul el 100% del vot que es va emetre per correu postal. En el cas de la Cambra de Manresa, de les 16.000 empreses i autònoms cridats el 2010 a les urnes només 282 van exercir el dret a vot, l'1,8%. Quatre anys abans, elpercentatge de participació va quedar per sota del 0,5 %.