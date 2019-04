El Govern de la Generalitat estudia crear una nova àrea logística al Bages

El Govern català estudia la possibilitat de crear un polígon de logística al Bages aprofitant la connexió ferroviària de la comarca amb el port de Barcelona. Així ho va anunciar ahir a Manresa Enric Ticó, el president de Cimalsa, l'empresa pública encarregada de la gestió d'infraestructures per al desenvolupament de mercaderies i logística. Ticó no va concretar ni els terminis ni l'ubicació de la nova àrea, però es va mostrar convençut que, amb el mapa d'infraestructures local, es pot tirar endavant el futur polígon logístic. «Crec que les infraestructures que té la comarca estan infrautilitzades a hores d'ara», va explicar el president de Cimalsa.

Segons va assenyalar Ticó, el primer pas serà analitzar la ubicació física perquè tingui una bona connexió viària i ferroviària, i també fer un estudi de mercat per veure si realment el polígon tindria demanda. Cimalsa ja ha iniciat converses amb la Cambra, a les quals es proposarà que hi participi també el Consell Comarcal del Bages.

Segons es va posar de manifest a la jornada organitzada ahir a la Cambra per presentar els indicadors de l'Observatori de la Logística, el sector representa el 14% del PIB català, amb 160.000 persones ocupades i 26.000 empreses. Un sector que, per tant, crea riquesa, que actua com a servei però també com a motor de l'economia.

Ticó va defensar que la comarca del Bages té potencial al sector de la logística gràcies a la ubicació i a la presència d'infraestructures com el ferrocarril. «No totes les comarques tenen accés directe amb tren al port de Barcelona», va constatar. I va afegir que «la línia de tren de FGC és competitiva per a les mercaderies». Tant Enric Ticó com els empresaris que van participar ahir a la presentació van defensar la planificació del sector logístic amb una visió territorialment àmplia.

Enric Ticó va explicar que el sector de la logística també està immers en processos d'innovació que suposaran canvis importants en el futur.

A Catalunya ja hi treballen prop de 90 start-ups dedicades a la logística, en àmbits com la digitalització, el comerç electrònic o la impressió 3D. Això implicarà la pèrdua de llocs de treball actuals però també la creació de noves ocupacions amb més valor afegit.