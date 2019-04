L'Ajuntament d'Artés inicia la tercera edició del projecte de microcrèdits

L'Ajuntament d'Artés destina 20.000 euros a la tercera edició del projecte de microcrèdits. El termini de presentació de sol·licituts finalitzarà el 9 de maig. Les principals novetats d'aquesta tercera edició són que s'amplia el ventall de possibilitats i de projectes en els quals es pot concórrer. Així, es podran admetre projectes de reformes bàsiques de negocis que ja estan en marxa. Una altra novetat és que els negocis liderats per menors de 36 anys rebran una puntuació addicional, amb l'objectiu d'afavorir la jove emprenedoria. Amb tot, els microcrèdits segueixen estan pensats per impulsar la creació d'activitat econòmica, empresarial i cooperativa al municipi d'Artés. I per tant, els principals paràmetres del projecte continuen sent els mateixos. Com en l'edició anterior, es mantenen les dues línies de microcrèdit: per a nous projectes, amb un import màxim de 5.000 euros; i per a negocis en funcionament, amb un import màxim de 10.000.