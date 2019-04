CaixaBank renuncia a les sortides forçoses per ajustar la plantilla

La direcció de CaixaBank ha retirat les 2.157 sortides forçoses que va plantejar als sindicats tot i que manté altres requisits com la mobilitat obligatòria, ampliació d'oficines store, l'eliminació de sotsdireccions i l'ampliació a trenta-sis mesos per consolidar el càr-rec, segons van informar ahir, després de la quarta reunió de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) impulsat pel banc, fonts dels representants dels treballadors i van confirmar fonts de l'entitat.

En un comunicat, CCOO, sindicat majoritari al comitè d'empresa de l'entitat bancària, valorava ahir positivament aquest pas però el considera «insuficient». De fet, les mobilitats forçoses fins a 100 quilòmetres són un dels principals esculls en la negociació, ja que segons CCOO equival a «una purga de plantilla».

CaixaBank, però, ha traslladat als representants dels treballadors que la majoria de canvis de lloc de treball seran «voluntaris» i que els «forçosos seran residuals». Amb tot, els sindicats han convocat una mobilització per al pròxim 24 d'abril a les cinc de la tarda en protesta per la situació.

Els sindicats han deixat clar que no acceptaran «empitjorar les condicions laborals i de vida» de la plantilla que es quedi treballant a l'entitat.

Altres mesures que planteja la direcció de CaixaBank -sobre les quals demana arribar a un acord per no assolir la xifra de 2.157 acomiadats i que només siguin els que s'acullen voluntàriament a les prejubilacions o baixes voluntàries- són canvis d'horari, pitjors condicions per promocionar i rebaixes de salaris per a les noves incorporacions.

A més, els representants sindicals lamenten que les condicions que ofereixen per als treballadors que vulguin sortir voluntàriament són pitjors que en les acordades en els ERO presentats els anys 2013 (2.600 persones) i 2015 (700 persones) i avisen que «ni de llarg» s'arribarà a les 2.157 baixes voluntàries.

Els sindicats també han fet una crida a tota la plantilla a manifestar el seu rebuig a l'expedient de regulació i a manifestar-se a les cinc de la tarda davant les direccions territorials i serveis centrals.