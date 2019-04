El grup impulsor de l'ExpoBages treballa per crear un gran esdeveniment ciutadà

Fer de l'ExpoBages un gran esdeveniment ciutadà de Manresa i comarca. Amb aquest objectiu treballa el grup impulsor de l'ExpoBages d'enguany, que està integrat per una vintena persones representatives de diferents àmbits, que s'ocupen de donar contingut a la fira i a les activitats paral·leles que tindran lloc a Manresa durant el cap de setmana del 17, 18 i 19 de maig.

El grup fa mesos que es reuneix per donar forma a les propostes que es podran veure a la propera ExpoBages. En aquests moments es treballa per definir algunes de les novetats d'aquesta edició, com el nou espai 4.0, una nova proposta relacionada amb salut i la gastronomia, la participació de les Associacions de Veïns de Manresa o la vessant més cultural i artística de la fira.

Integren l'equip de treball de l'ExpoBages el president del comitè executiu de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Joan Calmet; el president de la Cambra de Comerç, Pere Casals; el regidor de Comerç de l'Ajuntament de Manresa, Jaume Arnau; el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda; el coordinador de la comissió organitzadora d'ExpoBages, Llorenç Juanola; el coordinador de Fires de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Joan Haro; la presidenta de la UBIC, Tània Infante; l'empresari i president de Pimec Catalunya Central, Esteve Pintó; la presidenta del Grup d'Automoció de Manresa, Maria Massana; el representant de Bages Impuls, Ignasi Sala; el comissionat del Centre Històric, Pere Gassó; la dinamitzadora comercial Esther Boniquet; la dissenyadora Alba Martínez; el comerciant Joan Vila i la tècnica de Fira de Manresa, Sílvia Invers. Per part de l'Ajuntament de Manresa, hi treballa un equip tècnic format per Manel Martínez, Aleix Farré i Xavier Cano, amb el suport d'altres professionals del consistori.

La implicació de totes aquestes persones és clau perquè l'ExpoBages sigui un esdeveniment transversal, amb activitats per a tots els públics i de contingut molt divers, que va des de la cultura fins a la tecnologia, l'esport, la gastronomia o el turisme. Cada any, l'organització d'ExpoBages es renova de manera parcial per afavorir la incorporació de noves idees i propostes, que garanteixin que la fira sigui un esdeveniment viu i amb capacitat per engrescar al públic.