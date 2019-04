L'Ajuntament de Sallent aprova les bonificacions a ARaymond

Terrenys on s'ubicarà la nova nau d'ARaymond Tecniacero

Terrenys on s'ubicarà la nova nau d'ARaymond Tecniacero carles blaya

El ple de l'Ajuntament de Sallent va aprovar dimecres al vespre, per 11 vots a favor de l'equip de govern i ERC i 2 vots en contra, la bonificació del 75% de l'impost de construccions per la implantació de la nova nau industrial d'ARaymond Tecniacero al polígons Plans de la Sala (vegeu Regió7 d'aquest dimecres). L'empresa bagenca concentrarà la seva activitat, ara repartida entre Sallent (on disposa d'un espai logístic) i Sant Fruitós, en una nau de nova construcció al polígon sallentí, un projecte amb el qual la companyia garanteix la seva continuïtat a la comarca.

El trasllat de les dues divisions de l'antiga Tecniacero suposarà una inversió de 6 milions d'euros. El pla de l'empresa, que ja fa gairebé dos anys que va adquirir els terrenys, és iniciar a començament de l'any que ve la construcció de la nova nau en una parcel·la de 47.554 metres quadrats, amb un sostre inicial de 17.383 metres quadrats, ampliables fins als 28.500. Les noves instal·lacions haurien d'entrar en funcionament el 2022.

L'alcalde David Saldoni va justificar el fet d'aprovar aquesta bonificació «perquè és una implantació industrial, no només logística, que engega noves línies de producte i que aposta per la millora contínua, la investigació i el desenvolupament. Una bonificació que de ben segur es recuperarà en pocs anys amb una inversió d'aquestes característiques».

L'acord entre l'empresa i el govern municipal preveu que ARaymond ingressi 88.219 euros dels 235.818 de l'impost de construccions. A més, s'estableix una bonificació de 25.000 euros addicionals en concepte d'IBI mentre durin les obres.

ARaymond Tecniacero, empresa del grup francès ARaymond especialitzada en la fabricació de sistemes de fixació i muntatge, preveu garantir amb aquesta nova nau la seva presència a la comarca i la continuïtat del seu projecte industrial. L'empresa factura actualment a l'entorn dels 50 milions anuals i té una plantilla de 150 persones. Aquestes dues dades haurien de créixer en els propers anys, segons explicava a aquest diari el seu director general, Carel Lammers. «Estem dibuixant un horitzó per a l'any 2030», ha assegurat Lammers. ARaymond Tecniacero buscava terrenys al Bages per afrontar el seu creixement. «La política de promoció econòmica» sallentina i la disponibilitat dels Plans de la Sala han decantat la balança cap a Sallent.